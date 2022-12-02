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Суарес: «ФИФА всегда будет против Уругвая»

вчера, 23:32
ГанаЛоготип футбольный клуб Гана0 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился своими впечатлениями о том, что происходило после матча с Ганой на чемпионате мира в Катаре (0:2).

После игры я хотел увидеть свою семью, но мне сказали, что моим детям нельзя спуститься. Я был разочарован. Мой младший сын никогда не видел, чтобы я выигрывал матч чемпионата мира. Хоть сегодня мы и выиграли, он уходит с грустным лицом.

Похоже, что ФИФА всегда против Уругвая.

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Все комментарии
lNGMAN
lNGMAN
сегодня в 04:33
Очень жаль Суареса, но должны остаться только две команды,- Португалия Аргентина))) кусай локти кусарес,ты миллионер))
minai
minai
сегодня в 00:59
ФИФА - полная дрянь. Уж нам то это известно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:58
Это мелочи жизни.Так то не многие дети присутствуют на ЧМ, где играют их знаменитые отцы.Это уже многого стоит.Думаю, Суарес с семьей все равно остались счастливы.
Hank
Hank ответ vova505 (раскрыть)
сегодня в 00:49
Откровенно липовый пенальти в матче с Португалией, чистый пенальти, который не дали на Кавани в игре с Ганой - да, именно ФИФА их и прибило.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:23
Эх парень)...ты ещё не знаешь, что такое ФИФА против...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:19
К французским неграм пустили. Ну там нельзя отказать, а то разгорелся бы скандал вселенского масштаба.
Уругвай откровенно плохо сыграл свои два матча, а на Гану чуток сил не хватило.
протон
протон
сегодня в 00:19
Видно, что человеку не все равно
А не "ваши ожидания ваши проблемы"
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:02
Сами виноваты, нечего тут искать заговор.
Против португальцев сыграли просто бездарно, поставили автобус и ещё на что то расчитывали..
Корейцы своим рвением заслужили выход из группы, с чем их и поздравляю.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:53
Суарес: «ФИФА всегда будет против Уругвая....

А ты укуси их
vova505
vova505
вчера в 23:51
Ну кто же виноват в их поражении от Португалии, например? Неужели фифа?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:35
Жизнь продолжается... Футбол это только игра...
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