Суарес: «ФИФА всегда будет против Уругвая....

Нападающий сборной Уругвая поделился своими впечатлениями о том, что происходило после матча с Ганой на чемпионате мира в Катаре (0:2).

После игры я хотел увидеть свою семью, но мне сказали, что моим детям нельзя спуститься. Я был разочарован. Мой младший сын никогда не видел, чтобы я выигрывал матч чемпионата мира. Хоть сегодня мы и выиграли, он уходит с грустным лицом.