Суарес: «ФИФА всегда будет против Уругвая....

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился своими впечатлениями о том, что происходило после матча с Ганой на чемпионате мира в Катаре (0:2).
После игры я хотел увидеть свою семью, но мне сказали, что моим детям нельзя спуститься. Я был разочарован. Мой младший сын никогда не видел, чтобы я выигрывал матч чемпионата мира. Хоть сегодня мы и выиграли, он уходит с грустным лицом.
Похоже, что ФИФА всегда против Уругвая.
Уругвай откровенно плохо сыграл свои два матча, а на Гану чуток сил не хватило.
Уругвай откровенно плохо сыграл свои два матча, а на Гану чуток сил не хватило.
А не "ваши ожидания ваши проблемы"
А не "ваши ожидания ваши проблемы"
Против португальцев сыграли просто бездарно, поставили автобус и ещё на что то расчитывали..
Корейцы своим рвением заслужили выход из группы, с чем их и поздравляю.
Против португальцев сыграли просто бездарно, поставили автобус и ещё на что то расчитывали..
Корейцы своим рвением заслужили выход из группы, с чем их и поздравляю.
А ты укуси их
А ты укуси их