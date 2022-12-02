Сон Хын-Мин: «Плачу от радости, мы так долго ждали выхода в плей-офф ЧМ»

Форвард сборной Южной Кореи прокомментировал победу над Португалией в матче 3-го тура группового этапа ЧМ -2022 (2:1) и выход своей команды в плей-офф мундиаля.

С его передачи на 91-й минуте принёс азиатской команде победу.

Это был невероятный матч! Мы не заслужили поражения и действительно заслужили очки. Игра была очень сложной. Я очень горжусь и очень счастлив. Именно за такие эмоции мы любим футбол, фантастический вид спорта, в котором маленькие команды всегда могут победить самые большие. Мы увидели это на примере Японии, которая тоже добилась невероятного успеха.

Я горжусь игроками. Плачу от радости, мы так долго ждали этого момента и верили в то, что он настанет. Были времена, когда я не мог выкладываться на полную. Благодарю своих товарищей по команде за то, что они прикрывали меня, когда я не мог делать то, что должен. Выход в 1/8 финала был нашей целью, и теперь у нас есть ещё более высокие цели, мы сделаем всё возможное, чтобы их достичь. Никто не знает, что может случиться в футболе, особенно сейчас, и поскольку у нас есть шанс обыграть Бразилию, нашего вероятного соперника по первому раунду плей-офф, мы сделаем всё возможное для этого.