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Сон Хын-Мин: «Плачу от радости, мы так долго ждали выхода в плей-офф ЧМ»

вчера, 23:26
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард сборной Южной Кореи Сон Хын-Мин прокомментировал победу над Португалией в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (2:1) и выход своей команды в плей-офф мундиаля.

С его передачи Хван Хи-Чхан на 91-й минуте принёс азиатской команде победу.

Это был невероятный матч! Мы не заслужили поражения и действительно заслужили очки. Игра была очень сложной. Я очень горжусь и очень счастлив. Именно за такие эмоции мы любим футбол, фантастический вид спорта, в котором маленькие команды всегда могут победить самые большие. Мы увидели это на примере Японии, которая тоже добилась невероятного успеха.

Я горжусь игроками. Плачу от радости, мы так долго ждали этого момента и верили в то, что он настанет. Были времена, когда я не мог выкладываться на полную. Благодарю своих товарищей по команде за то, что они прикрывали меня, когда я не мог делать то, что должен. Выход в 1/8 финала был нашей целью, и теперь у нас есть ещё более высокие цели, мы сделаем всё возможное, чтобы их достичь. Никто не знает, что может случиться в футболе, особенно сейчас, и поскольку у нас есть шанс обыграть Бразилию, нашего вероятного соперника по первому раунду плей-офф, мы сделаем всё возможное для этого.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:31
Корейцы заслужили эту победу своей самоотдачей до последних минут
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:31
Его пас был божественен... Не плач, Сон... Это не сон, а реальность... Браво!!!..
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:30
Молодцы Корейцы! Персонально рад за Сона! Какой пас отдал тонкий, молодец!
Но в 1/8 буду поддерживать Бразильцев а не Корейцев....
drug01
drug01
вчера в 23:29
Не надо плакать надо играть так дальше
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