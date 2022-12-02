Тренер Уругвая: «Мы едем домой с неприятным привкусом»

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.
Команда сделала всё, что нужно было сделать, чтобы выйти в плей-офф. У нас была игра, настрой, голы, созданные моменты, даже те, которые у нас забрали, но это футбол. Мы едем домой с неприятным привкусом.
Мы сделали всё, что могли. ФИФА сообщила нам, что пенальти в наши ворота в игре с Португалией был назначен неверно, чему есть доказательства. Но в данный момент нет необходимости оправдываться.
69, может не всё? Забить еще один мячик чтобы пройти дальше им не приходило в голову?
Хотя конечно "подвиг" дельфина знатно подо76 уругвайцам.
69, может не всё? Забить еще один мячик чтобы пройти дальше им не приходило в голову?
Хотя конечно "подвиг" дельфина знатно подо76 уругвайцам.