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Тренер Уругвая: «Мы едем домой с неприятным привкусом»

вчера, 22:54

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.

Команда сделала всё, что нужно было сделать, чтобы выйти в плей-офф. У нас была игра, настрой, голы, созданные моменты, даже те, которые у нас забрали, но это футбол. Мы едем домой с неприятным привкусом.

Мы сделали всё, что могли. ФИФА сообщила нам, что пенальти в наши ворота в игре с Португалией был назначен неверно, чему есть доказательства. Но в данный момент нет необходимости оправдываться.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:02
Судьи и 10 судей на Вар практически в каждом матче ошибаются, не разбираются и не понимают в футболе , получается почти все профнепригодны . Например в любом абсолютно эпизоде , я посмотрю 5-10 секунд повтор и сразу могу верно определить момент , а эти десятки судей каждый раз не могут смотря повторы по 2 минуты . Это просто позорище и какой то бред , сумасшедший мир .
jjtnarvea5y6
jjtnarvea5y6
вчера в 23:31
Не завидую им как встретят их дома
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:09
После того, как легендарный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес покинул пост главного тренера, который он занимал если я не ошибаюсь 15 лет, сборная Уругвая перестала быть "третьей силой" из южной америки! Все большие свершения Уругвая были связаны именно благодаря шикарной работе Табареса! Сейчас, у Los Charruas будет большая перестройка, т.к многие легенды последних десяти лет уже находятся на закате своих карьер....и теперь, у Алонсо, если конечно же его оставят во главе сборной, будет много работы! Нужно строить новую команду! Молодую боевую сборную!
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:03
"Команда сделала всё, что нужно было сделать"
69, может не всё? Забить еще один мячик чтобы пройти дальше им не приходило в голову?
Хотя конечно "подвиг" дельфина знатно подо76 уругвайцам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:57
Сами себе устроили это .
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:56
Тут можно в двух словах - сами виноваты!
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