Тренер Уругвая: «Мы едем домой с неприятным привкусом»

Главный тренер сборной Уругвая прокомментировал вылет команды с ЧМ -2022.

Команда сделала всё, что нужно было сделать, чтобы выйти в плей-офф. У нас была игра, настрой, голы, созданные моменты, даже те, которые у нас забрали, но это футбол. Мы едем домой с неприятным привкусом.