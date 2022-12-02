Энрике поставил под вопрос будущее Флика в Германии. Другие провалившиеся сборные уже попрощались с тренерами

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вчера, 11:50

Мартинес больше не в Бельгии.

Тренерские отставки – один из сюжетов, которые сопровождают чемпионат мира в Катаре. Мы уже рассказывали о том, в каких командах произойдет рокировка на тренерском мостике после турнира. Но по ходу групповой стадии количество таких смен увеличилось.

Кейруш – на выход из Ирана

Попадание «персидских леопардов» в плей-офф целиком зависело от самих игроков и главного тренера. После крупного поражения от Англии удалось обыграть Уэльс, благодаря чему иранцы вышли на второе место. В заключительном туре против США требовалось просто не пропустить американцев в топ-2 – для этого было достаточно ничьей.

Однако ничего противопоставить сопернику сборная Ирана после стартового свистка не смогла. При относительном равенстве по владению Штаты в 3 раза чаще били по воротам, показали эталонный первый тайм – на этом отрезке правый защитник Серджиньо Дест был лучшим игроком на поле. Иранцы не смогли найти противоядия от высокого расположения Деста и Робинсона, не заблокировали Кристиана Пулишича.

Как итог – минимальное поражение, упущенная путевка в плей-офф. И отставка Карлуша Кейруша с поста наставника Ирана, ставшая второй.

Конкретно Кейруш на мундиале запомнился словами, что сборной не нужны болельщики, освистывающие игроков после разгрома от Англии. Да и со стороны общественности, видимо, отношение к нему аналогичное. Вот что заявил иранский журналист после вылета команды:

Иран сыграл [с США ] трусливо. Результатом стал провал и вылет с чемпионата мира. Карлуш Кейруш — первый, кто виноват в поражении и уничтожении сборной Ирана. Эта команда могла выйти в следующую стадию, но все видели, что этого не произошло, в команде царил страх.

Конец союза Бельгии и Мартинеса

Это вполне ожидаемый исход – как сам провал деморализованной команды, так и отставка. Роберто Мартинес потерял раздевалку. «Красные дьяволы» не справились с внутренними конфликтами – Де Брюйне совсем перестал контактировать с Куртуа, ссорился с Эденом Азаром и Яном Вертонгеном, конфликтовал с Алдервейрелдом, Лукаку не шел на контакт с Батшуайи. Все были недовольны друг другом, проиграли Марокко.

В таком состоянии с Хорватией не конкурируют – и уж тем более не борются за плей-офф. Один Лукаку во втором тайме набрал xG 1,98 – и не забил ни разу, выходя на убойные позиции.

Сам главный тренер не выжал из лучшего поколения бельгийцев ничего по-настоящему стоящего – есть бронза ЧМ -2018, но игроки набрали лучшую форму и были достойны финала. В Лиге наций 2018/19, которая служила индикатором состояния сборной, пропустили в финал четырех Швейцарию, а в сезоне 2020/21 уступили и Франции, и Италии, на Евро остановились в четвертьфинале.

Нынешний ЧМ , скорее всего, был заключительной возможностью для Бельгии сделать что-то великое. После неудачных попыток Мартинес не смог найти выход даже из ситуации с обострившимися конфликтами.

Последние мгновения Мартинеса в сборной – 0:0 с хорватами и прощание со слезами на глазах.

Энрике поставил под вопрос будущее Флика

Успехи Испании и Германии могли случиться только в связке. У «бундестим» появлялся шанс на плей-офф лишь в том случае, если при собственной победе над Коста-Рикой они увидят победу «красной фурии» над Японией.

До этого сами немцы обожглись на японцах, затем набрали необходимый минимум во втором туре. Подопечные Ханса-Дитера Флика смогли добрать еще 3 очка, но в параллельном матче произошла сенсация. То, как развиваются игры «синих самураев», видимо, можно считать изощренной стратегией: с топовыми соперниками пропускают в первом тайме, затем прибавляют во втором, забивая два быстрых мяча.

Германия впервые в истории на двух ЧМ кряду не смогла преодолеть групповой этап. Основной можно назвать проблему с реализацией моментов. Но есть и еще одна – на длинной дистанции от нее не было бы такого урона. Но когда в группе результаты определяются тремя матчами она становится фатальной. Речь о сдерживании контратак. Так получилось, что сильная сторона сборной Японии била по уязвимой – у Германии. При тотальном доминировании во владении «бундестим» пропустила после быстрых атак и потерпела поражение.

Обидно в этом случае то, что Флик становится заложником ситуации – при нем команда играла качественно, просто не смогла реализовать моменты. Но до его прихода «немецкая машина» уже провалилась на ЧМ -2018 – два таких провала подряд сильно бьют по репутации и могут вынудить руководство найти нового тренера.

Неудача сборной Дании

Датчане стали заложниками своих предыдущих успехов. Годом ранее на Евро «алая гвардия» добралась до полуфинала, на ЧМ -2018 смогла не проиграть даже Франции в группе и уступила лишь Хорватии в серии пенальти в 1/8 финала.

Результаты спровоцировали завышенные ожидания – с таким ходом Данию хотели видеть в плей-офф, причем где-то на стадиях четвертьфинала. Только вот дело в том, что класс игроков сборной не отвечает ее последним достижениям – это был скорее импульс, после которого наступает откат.

Но это не отменяет ничьей с еще менее сильным Тунисом или поражения от Австралии в последнем туре. Даже со скидкой на уровень подобранных футболистов последнее место в группе смотрится ужасно.