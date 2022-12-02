Энрике поставил под вопрос будущее Флика в Германии. Другие провалившиеся сборные уже попрощались с тренерами

Мартинес больше не в Бельгии.
Тренерские отставки – один из сюжетов, которые сопровождают чемпионат мира в Катаре. Мы уже рассказывали о том, в каких командах произойдет рокировка на тренерском мостике после турнира. Но по ходу групповой стадии количество таких смен увеличилось.
Кейруш – на выход из Ирана
Попадание «персидских леопардов» в плей-офф целиком зависело от самих игроков и главного тренера. После крупного поражения от Англии удалось обыграть Уэльс, благодаря чему иранцы вышли на второе место. В заключительном туре против США требовалось просто не пропустить американцев в топ-2 – для этого было достаточно ничьей.
Однако ничего противопоставить сопернику сборная Ирана после стартового свистка не смогла. При относительном равенстве по владению Штаты в 3 раза чаще били по воротам, показали эталонный первый тайм – на этом отрезке правый защитник Серджиньо Дест был лучшим игроком на поле. Иранцы не смогли найти противоядия от высокого расположения Деста и Робинсона, не заблокировали Кристиана Пулишича.
Как итог – минимальное поражение, упущенная путевка в плей-офф. И отставка Карлуша Кейруша с поста наставника Ирана, ставшая второй.
Конкретно Кейруш на мундиале запомнился словами, что сборной не нужны болельщики, освистывающие игроков после разгрома от Англии. Да и со стороны общественности, видимо, отношение к нему аналогичное. Вот что заявил иранский журналист после вылета команды:
Иран сыграл [с США] трусливо. Результатом стал провал и вылет с чемпионата мира. Карлуш Кейруш — первый, кто виноват в поражении и уничтожении сборной Ирана. Эта команда могла выйти в следующую стадию, но все видели, что этого не произошло, в команде царил страх.
Конец союза Бельгии и Мартинеса
Это вполне ожидаемый исход – как сам провал деморализованной команды, так и отставка. Роберто Мартинес потерял раздевалку. «Красные дьяволы» не справились с внутренними конфликтами – Де Брюйне совсем перестал контактировать с Куртуа, ссорился с Эденом Азаром и Яном Вертонгеном, конфликтовал с Алдервейрелдом, Лукаку не шел на контакт с Батшуайи. Все были недовольны друг другом, проиграли Марокко.
В таком состоянии с Хорватией не конкурируют – и уж тем более не борются за плей-офф. Один Лукаку во втором тайме набрал xG 1,98 – и не забил ни разу, выходя на убойные позиции.
Сам главный тренер не выжал из лучшего поколения бельгийцев ничего по-настоящему стоящего – есть бронза ЧМ-2018, но игроки набрали лучшую форму и были достойны финала. В Лиге наций 2018/19, которая служила индикатором состояния сборной, пропустили в финал четырех Швейцарию, а в сезоне 2020/21 уступили и Франции, и Италии, на Евро остановились в четвертьфинале.
Нынешний ЧМ, скорее всего, был заключительной возможностью для Бельгии сделать что-то великое. После неудачных попыток Мартинес не смог найти выход даже из ситуации с обострившимися конфликтами.
Последние мгновения Мартинеса в сборной – 0:0 с хорватами и прощание со слезами на глазах.
Энрике поставил под вопрос будущее Флика
Успехи Испании и Германии могли случиться только в связке. У «бундестим» появлялся шанс на плей-офф лишь в том случае, если при собственной победе над Коста-Рикой они увидят победу «красной фурии» над Японией.
До этого сами немцы обожглись на японцах, затем набрали необходимый минимум во втором туре. Подопечные Ханса-Дитера Флика смогли добрать еще 3 очка, но в параллельном матче произошла сенсация. То, как развиваются игры «синих самураев», видимо, можно считать изощренной стратегией: с топовыми соперниками пропускают в первом тайме, затем прибавляют во втором, забивая два быстрых мяча.
Германия впервые в истории на двух ЧМ кряду не смогла преодолеть групповой этап. Основной можно назвать проблему с реализацией моментов. Но есть и еще одна – на длинной дистанции от нее не было бы такого урона. Но когда в группе результаты определяются тремя матчами она становится фатальной. Речь о сдерживании контратак. Так получилось, что сильная сторона сборной Японии била по уязвимой – у Германии. При тотальном доминировании во владении «бундестим» пропустила после быстрых атак и потерпела поражение.
Обидно в этом случае то, что Флик становится заложником ситуации – при нем команда играла качественно, просто не смогла реализовать моменты. Но до его прихода «немецкая машина» уже провалилась на ЧМ-2018 – два таких провала подряд сильно бьют по репутации и могут вынудить руководство найти нового тренера.
Неудача сборной Дании
Датчане стали заложниками своих предыдущих успехов. Годом ранее на Евро «алая гвардия» добралась до полуфинала, на ЧМ-2018 смогла не проиграть даже Франции в группе и уступила лишь Хорватии в серии пенальти в 1/8 финала.
Результаты спровоцировали завышенные ожидания – с таким ходом Данию хотели видеть в плей-офф, причем где-то на стадиях четвертьфинала. Только вот дело в том, что класс игроков сборной не отвечает ее последним достижениям – это был скорее импульс, после которого наступает откат.
Но это не отменяет ничьей с еще менее сильным Тунисом или поражения от Австралии в последнем туре. Даже со скидкой на уровень подобранных футболистов последнее место в группе смотрится ужасно.
На старте ЧМ-2022 главный тренер Дании Каспер Юльманн заигрывал с публикой, говоря о вере, что у сборной есть все качества для победы в турнире. Теперь с ним заигрывает потенциальная отставка.
Флику останется тренером и на Евро 2024, замены ему просто сейчас нету , ну не Тедеско же поставят ? другие немецкие ТОП тренеры Клопп, Тухель, Нагельсманн, заняты или не станут себя связывать со сборной. Ему предстоит перестроить команду, теперь он знает сильные и слабые места своей сборной.
Да и поражение от сборной Японии не поставит крест на его карьере тут, бывает и такое, возможно банальная недооценка соперника. Нормальные люди понимают что вчера произошло Германия рубилась с Коста-Рикой не на жизнь, а насмерть, пока в паралельном матче разыгрывался спектакль, Испания слила свою игру азиатам, и по разнице голов опередила немцев в группе набрав с ними по 4 очка.
PS в этой группе странное не то что Япония обыграла Германия, а то что Испания разматав костарику 7-0, также уступила им. ведь Коста рика обыграла японию..... по хорошему испанцы должны были укатать азиатов, но им этого не надо было. Здесь не столько надо Флика убирать, сколько может переоцененного Энрике выгонять из Испании, которого еще кто-то сравнивал с Арагонесом и даже Дель Боске...
Флику останется тренером и на Евро 2024, замены ему просто сейчас нету , ну не Тедеско же поставят ? другие немецкие ТОП тренеры Клопп, Тухель, Нагельсманн, заняты или не станут себя связывать со сборной. Ему предстоит перестроить команду, теперь он знает сильные и слабые места своей сборной.
Да и поражение от сборной Японии не поставит крест на его карьере тут, бывает и такое, возможно банальная недооценка соперника. Нормальные люди понимают что вчера произошло Германия рубилась с Коста-Рикой не на жизнь, а насмерть, пока в паралельном матче разыгрывался спектакль, Испания слила свою игру азиатам, и по разнице голов опередила немцев в группе набрав с ними по 4 очка.
PS в этой группе странное не то что Япония обыграла Германия, а то что Испания разматав костарику 7-0, также уступила им. ведь Коста рика обыграла японию..... по хорошему испанцы должны были укатать азиатов, но им этого не надо было. Здесь не столько надо Флика убирать, сколько может переоцененного Энрике выгонять из Испании, которого еще кто-то сравнивал с Арагонесом и даже Дель Боске...
Если после 18 у меня не было вообще никаких эмоций, все как будто ушло. Моральное опустошение было сильнейшее. Оправлялся месяц, если не больше. Самое страшное, что я осознавал - что вылет был не предотвратим. Т.е. я видел игру немцев и понимал, что они не наиграли ни на что, кроме вылета.
Совсем другие эмоции у меня после вчерашнего вылета. Я понимаю, что это стечение обстоятельств, злой рок, судьба, карма, можно назвать как хотите. НО! Главное отличие от прошлого вылета - у немцев появилась игра. Т.е. не просто перекаты, а тренерская мысль, план на игру. Просто пока все это немного сыровато. Флик работает год всего, дайте время. Мне вчера было не стыдно за команду. Они уехали победив в матче, и по крайней мере не позорно покинули турнир. Это отличает их от тех же бельгийцев или датчан, которые были абсолютно мертвые. Импотенция в атаке, инфантильность в защите. Вот что сопровождало Данию и Бельгию. В германии у игроков было огромное желание играть в футбол вместе здесь и сейчас. Просто в этот раз не повезло. Я не хочу пенять на Испанию. То, что они слили сильного противника по плей офф - разговоры в пользу бедных. Если противник по плей офф действительно сильный, его нельзя слить никак.
Это мое, сугубо личное мнение человека, который с 10 лет болеет за сборную Германии по футболу.
Если после 18 у меня не было вообще никаких эмоций, все как будто ушло. Моральное опустошение было сильнейшее. Оправлялся месяц, если не больше. Самое страшное, что я осознавал - что вылет был не предотвратим. Т.е. я видел игру немцев и понимал, что они не наиграли ни на что, кроме вылета.
Совсем другие эмоции у меня после вчерашнего вылета. Я понимаю, что это стечение обстоятельств, злой рок, судьба, карма, можно назвать как хотите. НО! Главное отличие от прошлого вылета - у немцев появилась игра. Т.е. не просто перекаты, а тренерская мысль, план на игру. Просто пока все это немного сыровато. Флик работает год всего, дайте время. Мне вчера было не стыдно за команду. Они уехали победив в матче, и по крайней мере не позорно покинули турнир. Это отличает их от тех же бельгийцев или датчан, которые были абсолютно мертвые. Импотенция в атаке, инфантильность в защите. Вот что сопровождало Данию и Бельгию. В германии у игроков было огромное желание играть в футбол вместе здесь и сейчас. Просто в этот раз не повезло. Я не хочу пенять на Испанию. То, что они слили сильного противника по плей офф - разговоры в пользу бедных. Если противник по плей офф действительно сильный, его нельзя слить никак.
Это мое, сугубо личное мнение человека, который с 10 лет болеет за сборную Германии по футболу.
Конечно была судейская ошибка в матче между сборными Японии и Испании, где мяч ушел за линию ворот. Очень похоже на матч между сборными Южной Кореи и Испании в 2002 году, когда мяч не ушел за линию ворот, а взятие ворот отменили, но тогда не было ВАР. А что было сейчас? Оператор ВАР совсем не видел эпизод? А что Энрике? Ему было все равно, он все равно выходил из группы, хотя конечно был возмущен.
Я не знаю, но когда такие сборные начинают играть с японцами они сразу превращаются в к******. Помню матч сборной Японии и России в 2002, так там если не судейская ошибка, то игроки перестают видеть ворота японцев.
Конечно была судейская ошибка в матче между сборными Японии и Испании, где мяч ушел за линию ворот. Очень похоже на матч между сборными Южной Кореи и Испании в 2002 году, когда мяч не ушел за линию ворот, а взятие ворот отменили, но тогда не было ВАР. А что было сейчас? Оператор ВАР совсем не видел эпизод? А что Энрике? Ему было все равно, он все равно выходил из группы, хотя конечно был возмущен.
Я не знаю, но когда такие сборные начинают играть с японцами они сразу превращаются в к******. Помню матч сборной Японии и России в 2002, так там если не судейская ошибка, то игроки перестают видеть ворота японцев.