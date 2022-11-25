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Симеоне может возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:34

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить «Манчестер Юнайтед».

МЮ при своем нынешнем наставнике Эрике тен Хаге показывает нестабильный результат, в этой связи Симеоне может стать запасным вариантом. У Симеоне довольно прочная связь с «Атлетико», но МЮ намерен сделать очень серьезное предложение, чтобы переубедить аргентинца. Наличие в составе футболистов мирового уровня также может привлечь Симеоне к работе в английском клубе со следующего сезона.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Атлетико» в случае ухода Симеоне.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:49
Поставит им автобус...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:22
Как вариант. Хуже уже просто некуда.
matrix333
matrix333
вчера в 14:12
Симеоне не подходит МЮ.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 13:35
Может Бенитеса? Симеоне пока преследует невезение в ЛЧ. Бенитес хотя бы фартовый тренер, а Симеоне нужно обрасти мясом чтобы принять новый уровень.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:52
Не представляю матрасников без Симеоне.
zim289
zim289
вчера в 12:51
А обещал в Интер прийти ещё лет 10 назад
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:42
Всегда нужно прогрессировать
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