Симеоне может возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:34

Главный тренер «Атлетико» может возглавить «Манчестер Юнайтед».

МЮ при своем нынешнем наставнике Эрике тен Хаге показывает нестабильный результат, в этой связи Симеоне может стать запасным вариантом. У Симеоне довольно прочная связь с «Атлетико», но МЮ намерен сделать очень серьезное предложение, чтобы переубедить аргентинца. Наличие в составе футболистов мирового уровня также может привлечь Симеоне к работе в английском клубе со следующего сезона.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Атлетико» в случае ухода Симеоне.