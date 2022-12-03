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Сутормин: «Впервые слышу об интересе „Динамо“ и ЦСКА»

вчера, 15:55

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал слухи о том, что интерес к нему проявляют «Динамо» и ЦСКА.

Связывались ли со мной из ЦСКА и «Динамо»? Нет, впервые слышу об этом. Если будут предложения, тут клубы должны решать между собой, выкупать контракт или нет, приходить к какому-то пониманию. Поэтому тут не только мое желание или еще что-то играет роль.

Мы говорили с Сергеем Богдановичем. Он сказал: «Да, ситуация сейчас такая, но надо работать, терпеть. Шанс будет, им надо воспользоваться». Он знает мою точку зрения, я его — так, конечно, легче.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 21:50
Почему же, если за 50 тыс руб, как Зенит купил, то почему бы не купить. Даже клуб ПФЛ типа Коломны потянет.
neukomm
neukomm
вчера в 21:36
Блин, да нафига ты нужен, что Динамо, что ЦСКА? Такой вброс может вкидывать только агент игрока, чтобы выбить новый контракт по-жирнее.
Namuri
Namuri
вчера в 16:57
И мы не слышали.
STrastniy
STrastniy
вчера в 16:52
После Зенита идти в такие середняки просто безумие.
drug01
drug01
вчера в 16:36
Только эти разговоры не к чему
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:57
У нас таких Алёш хватает,нам он не нужен!
Гость
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