Сутормин: «Впервые слышу об интересе „Динамо“ и ЦСКА»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал слухи о том, что интерес к нему проявляют «Динамо» и ЦСКА .

Связывались ли со мной из ЦСКА и «Динамо»? Нет, впервые слышу об этом. Если будут предложения, тут клубы должны решать между собой, выкупать контракт или нет, приходить к какому-то пониманию. Поэтому тут не только мое желание или еще что-то играет роль.

Мы говорили с Сергеем Богдановичем. Он сказал: «Да, ситуация сейчас такая, но надо работать, терпеть. Шанс будет, им надо воспользоваться». Он знает мою точку зрения, я его — так, конечно, легче.