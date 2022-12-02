Сперцян летом отказался переходить в «Фиорентину»

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сегодня, 14:08

Полузащитник «Краснодара» мог продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, летом этого года «Фиорентина» вышла на представителей футболиста, однако сразу же получила отказ. До конкретных переговоров дело не дошло.

На данный момент Сперцян сосредоточен на выступлениях за «Краснодар», он не собирается покидать клуб.