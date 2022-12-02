Сперцян летом отказался переходить в «Фиорентину»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, летом этого года «Фиорентина» вышла на представителей футболиста, однако сразу же получила отказ. До конкретных переговоров дело не дошло.
На данный момент Сперцян сосредоточен на выступлениях за «Краснодар», он не собирается покидать клуб.
Пусть прогрессирует пока в Краснодаре.
Возможно к следующему лету Сперцяну
поступит более интересное предложение
от более именитого европейского клуба.
Пусть прогрессирует пока в Краснодаре.
Возможно к следующему лету Сперцяну
поступит более интересное предложение
от более именитого европейского клуба.