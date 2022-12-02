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Сперцян летом отказался переходить в «Фиорентину»

сегодня, 14:08

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, летом этого года «Фиорентина» вышла на представителей футболиста, однако сразу же получила отказ. До конкретных переговоров дело не дошло.

На данный момент Сперцян сосредоточен на выступлениях за «Краснодар», он не собирается покидать клуб.

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Все комментарии
HOROVEL3
HOROVEL3
сегодня в 15:11
И зачем Сперцяну играть за Фиорентину?
FRZZ
FRZZ
сегодня в 15:10
Очередная утка, кому он там на х... сдался?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:50
Правильное решение. Зачем торопиться?
Пусть прогрессирует пока в Краснодаре.
Возможно к следующему лету Сперцяну
поступит более интересное предложение
от более именитого европейского клуба.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:12
Видимо на то были причины...
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