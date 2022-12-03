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Агент Педринью отреагировал на слухи о переходе игрока в «Сан-Паулу»

сегодня, 14:11

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педринью, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Сан-Паулу» на правах аренды.

Информация, что «Локомотив» отдаст Педринью в аренду «Сан-Паулу» на год с правом выкупа, не соответствует действительности.

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Все комментарии
агент.Смит
агент.Смит
сегодня в 14:24
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чем вас разочаровывает мой комментарий? Я никого не оскорбил, не высказывал злость. Я попробовал дать понять, тем кто умеет читать, что расчёт точнее эмоций. И если просчитывать ходы результаты будут лучше и это сделает игру интереснее для всех. Не преьендую, что ваше мнение поменяется, просто хотелось бы услышать вашу версия.
С уважением, агент.Смит.
МапС
МапС
сегодня в 14:20
До марта на соккере будет одна утятина, изживает себя сей контент. Нет. Давно изжил.
Гость
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