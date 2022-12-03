Агент Педринью отреагировал на слухи о переходе игрока в «Сан-Паулу»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педринью, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Сан-Паулу» на правах аренды.
Информация, что «Локомотив» отдаст Педринью в аренду «Сан-Паулу» на год с правом выкупа, не соответствует действительности.
Подскажите, пожалуйста, чем вас разочаровывает мой комментарий? Я никого не оскорбил, не высказывал злость. Я попробовал дать понять, тем кто умеет читать, что расчёт точнее эмоций. И если просчитывать ходы результаты будут лучше и это сделает игру интереснее для всех. Не преьендую, что ваше мнение поменяется, просто хотелось бы услышать вашу версия.
С уважением, агент.Смит.
Подскажите, пожалуйста, чем вас разочаровывает мой комментарий? Я никого не оскорбил, не высказывал злость. Я попробовал дать понять, тем кто умеет читать, что расчёт точнее эмоций. И если просчитывать ходы результаты будут лучше и это сделает игру интереснее для всех. Не преьендую, что ваше мнение поменяется, просто хотелось бы услышать вашу версия.
С уважением, агент.Смит.