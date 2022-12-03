Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей

Наказание уругвайского защитника Хосе Хименеса будет зависеть от информации, зафиксированной в протоколе главного арбитра и в отчёте директора по соревнованиям ФИФА.
Если будет подтверждено, что удар Хименеса локтем включён в протокол или в отчёт, игрок будет подвергнут санкциям, которые могут достигнуть 15-матчевой дисквалификации (в соответствии со статьёй 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА), при условии, что представитель ФИФА Колин Смит рассматривается как официальное лицо матча. Если он не рассматривается как официальное лицо матча, срок дисквалификации может быть снижен до трёх матчей. Также игрок может быть дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на сумму в 20 тыс. швейцарских франков за выкрики в адрес арбитров.