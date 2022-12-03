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Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей

вчера, 18:18

Наказание уругвайского защитника Хосе Хименеса будет зависеть от информации, зафиксированной в протоколе главного арбитра и в отчёте директора по соревнованиям ФИФА.

Если будет подтверждено, что удар Хименеса локтем включён в протокол или в отчёт, игрок будет подвергнут санкциям, которые могут достигнуть 15-матчевой дисквалификации (в соответствии со статьёй 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА), при условии, что представитель ФИФА Колин Смит рассматривается как официальное лицо матча. Если он не рассматривается как официальное лицо матча, срок дисквалификации может быть снижен до трёх матчей. Также игрок может быть дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на сумму в 20 тыс. швейцарских франков за выкрики в адрес арбитров.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:46
Хочешь размахивать локтями? Есть более подходящие виды спорта
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:30
За счастье двинуть в морду ФИФАвцу 15 матчей не жалко.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 19:03
Дадут половину.
minamata
minamata
вчера в 18:55
Столько не дадут, нет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:50
Как раз к следующему чемпионату наказание закончится.
monah-10
monah-10
вчера в 18:50
Жестко, но не правильно по совести.
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