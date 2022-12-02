Глава КДК РФС: «„Спартак“ согласился, что Ерохин не душил Промеса»

Глава КДК РФС высказался о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака».

Футболисты признали, что сожалеют о конфликте, говорили, что впредь таких действий не будет, и принесли извинения за то, что произошло на поле.

Все шестеро удалены за участие в массовой драке — так эпизод расценил судья. Поэтому наказание одинаковое. Если бы было указано, что у кого-то вместо драки было агрессивное поведение, то мы бы рассматривали наказание по другой статье. Но решение принимает арбитр на поле.

Тренер «Зенита» Симутенков также участвовал в драке? Таких материалов у нас не было.

Речь шла о том, кто кого спровоцировал, почему совершены такие действия. Тем не менее представители клубов высказались, что такое поведение футболистов недопустимо и просили применить менее строгие санкции. Но исходя из регламента менее строгие санкции невозможны.

«Спартак» и «Зенит» могут опротестовать решение КДК , у клубов есть такая возможность, они имеют право в течение недели запросить полный текст решения. После этого можно подать апелляцию.

Ерохин душил Промеса? Мы рассмотрели все эпизоды. Ерохин просто держал Промеса. И «Спартак» согласился с такой оценкой.