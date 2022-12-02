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Глава КДК РФС: «„Спартак“ согласился, что Ерохин не душил Промеса»

сегодня, 09:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака».

Футболисты признали, что сожалеют о конфликте, говорили, что впредь таких действий не будет, и принесли извинения за то, что произошло на поле.

Все шестеро удалены за участие в массовой драке — так эпизод расценил судья. Поэтому наказание одинаковое. Если бы было указано, что у кого-то вместо драки было агрессивное поведение, то мы бы рассматривали наказание по другой статье. Но решение принимает арбитр на поле.

Тренер «Зенита» Симутенков также участвовал в драке? Таких материалов у нас не было.

Речь шла о том, кто кого спровоцировал, почему совершены такие действия. Тем не менее представители клубов высказались, что такое поведение футболистов недопустимо и просили применить менее строгие санкции. Но исходя из регламента менее строгие санкции невозможны.

«Спартак» и «Зенит» могут опротестовать решение КДК, у клубов есть такая возможность, они имеют право в течение недели запросить полный текст решения. После этого можно подать апелляцию.

Ерохин душил Промеса? Мы рассмотрели все эпизоды. Ерохин просто держал Промеса. И «Спартак» согласился с такой оценкой.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:31
Не верю, чтобы спартак предал уголовника.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 13:32
Чтобы помесь крысы и дельфина в красном и со звериной рожей и с брекетами в пасти, могла лапами бить всех подряд.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 13:29
Раздули из мухи слона. Хоккеистам эту «драку» покажи, они посмеются)
Izmar
Izmar
сегодня в 13:21
Уголовник и тут хочет отмазаться .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:09
    Kolenok
    Kolenok
    сегодня в 12:34
    Шамар лучший игрок месяца,такой прямой зарядить бо.жу!
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 12:32
    Йерохин просто под видом разнимающего держал руки Промесу чтобы Барриос мог беспрепятственно его бить! Соболев молодец - пивом Барриоса угостил!) А Ерохину еще аукнется!
    bacek15
    bacek15 ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 12:14
    Краткое содержание серии ))
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:53
    Конечно не душил...
    Он показывал Барриосу как правильно Промес уходит от удушающего приема...
    Фото прилагается на сей ленте у юзера LOpp (В миру, уважаемый мною Ильнур!)
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:46
    Симутенков отскочил, хотя тоже в драке активно участвовал!
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 11:39
    ..
    alexgurzan
    alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 11:39
    .
    Futurista
    Futurista ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 11:38
    Тот редкий случай когда Дездемона пыталась задушить Отелло...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 11:35
    Осилил. Прочитал. Чёрт её поймёшь, эту КДК.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:14
    Ну конечно ! Это Промес рукой Ерохина сам себя пытался задушить . А Соболев его ,так сказать , просто ,из петли вытащил ! )))))))))))))
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:09
    Зенит про Спартак:"Мы их душили-душили, душили-душили...".
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:05
    А как они это поняли,только Ерохин знает чего он делал,а он не скажет!
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    сегодня в 11:04
    Промяс из главного провокатора превращается в потерппевшего. Спартаковский КДК не видел как он душил Барриоса? Гыгыгы
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 11:00
    Как тут быть и ятп здесь скажешь.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 10:57
    Ну вот кому нужны эти подробности?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Михаил Шацк (раскрыть)
    сегодня в 10:56
    Интересная мысль. Но лучше разрешить доиграть этот розыгрыш только воспитанниками клубов
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:54
    Главное, что они были без поязок лгбт и не закрывали друг другу рты
    ABir
    ABir
    сегодня в 10:48
    Раз все признали свою вину, то через какое-то время за примерное поведение возможно сокращение сроков и УДО, а может и вообще для всех амнистию объявят.
    DEIVID_8358
    DEIVID_8358
    сегодня в 10:36
    Это крыса ерохинская просто держала Промеса, что бы колумбийская крыса могла спокойно бить.
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:29
    доказано, что Ерохин не задушил Промеса !
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 10:18
    Ерохин Промеса не душил, Николосон Родриго по носу пальцем не щёлкал и ногами футболисты пинали не футболистов , а просто воздух.Да здравствует наш КДК.Самый КДКастый Кдк в мире!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 10:12, ред.
    Шекспироведы согласились, что Отелло всё же душил Дездемону. Но во всём виноват Яго.
    Михаил Шацк
    Михаил Шацк
    сегодня в 10:05
    Оба клуба исключить из кубка!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:02
    Ерохин спас рецидивиста от наказания,получается.А то бы тот кого-нибудь загрыз.
    leonidspb1958a
    leonidspb1958a
    сегодня в 10:02
    Опять уголовник вышел сухим из воды!Его просто боятся-мастер ножевого боя!
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