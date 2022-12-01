РФС дисквалифицировал 6 футболистов «Зенита» и «Спартака» на 6 игр Кубка

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сегодня, 16:23

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал трех футболистов у «Зенита» и трех игроков у «Спартака» из-за драки, которая произошла в матче этих команд в Кубке России. Об этом рассказал глава комитета .