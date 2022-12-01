РФС дисквалифицировал 6 футболистов «Зенита» и «Спартака» на 6 игр Кубка

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал трех футболистов у «Зенита» и трех игроков у «Спартака» из-за драки, которая произошла в матче этих команд в Кубке России. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
За участие в массовой драке принято решение дисквалифицировать футболистов «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао, а также игроков «Спартака» Соболева, Селихова и Николсона на шесть матчей Кубка России каждого.
Понятно что разная клубная принадлежность - способствует разным мнениям по данной ситуации...
Уж всё сказано пересказано...несомненно ещё месяц сми будут мусолить данный инцидент...
Все стороны вроде уже высказались...
От себя хотелось бы добавить...
Ещё несколько сезонов назад думал "Какой классный игрок у конкурентов...в Зените был бы не лишним".......
Сейчас не смотря на результативность, думаешь "Хорошо что не наш игрок"
Понятно что разная клубная принадлежность - способствует разным мнениям по данной ситуации...
Уж всё сказано пересказано...несомненно ещё месяц сми будут мусолить данный инцидент...
Все стороны вроде уже высказались...
От себя хотелось бы добавить...
Ещё несколько сезонов назад думал "Какой классный игрок у конкурентов...в Зените был бы не лишним".......
Сейчас не смотря на результативность, думаешь "Хорошо что не наш игрок"
Я нигде Бариоса не оправдываю и считаю, что из всех именно Бариос, Соболев и Родригао заслуживают максимального наказания. Но то, что Промес двумя руками душил Бариоса - это факт бесспорный. И неважно сколько это продолжалось 3 сек, или 20 сек, факт душения был.
Чтобы закончить эту тему, выскажу мое мнение. Бариос, Соболев и Родригао по 10 игр. Николсон и Малком по 6 игр, а Селихов и Промес - 4 игры. Но я не КДК и не ЭСК, не РФС.
Я нигде Бариоса не оправдываю и считаю, что из всех именно Бариос, Соболев и Родригао заслуживают максимального наказания. Но то, что Промес двумя руками душил Бариоса - это факт бесспорный. И неважно сколько это продолжалось 3 сек, или 20 сек, факт душения был.
Чтобы закончить эту тему, выскажу мое мнение. Бариос, Соболев и Родригао по 10 игр. Николсон и Малком по 6 игр, а Селихов и Промес - 4 игры. Но я не КДК и не ЭСК, не РФС.
Не надо фантазировать.
Не надо фантазировать.
у которого игроков на три состава.
Они найдут чем заменить трёх своих удалённых,
а вот чем заменить Спартаку Соболева и Николсона?
у которого игроков на три состава.
Они найдут чем заменить трёх своих удалённых,
а вот чем заменить Спартаку Соболева и Николсона?
Тут надо переписывать организационные документы. Возможно, скоро к этому придут.
Тут надо переписывать организационные документы. Возможно, скоро к этому придут.
А оттолкнуть бодающую голову за шею нельзя.
Если бы Барриос был бы в лежащем положении,
а Промес сидел на нём или лежал,
я бы с тобою ещё согласился, что Промес душил.
Но они оба стояли друг напротив друга.
А оттолкнуть бодающую голову за шею нельзя.
Если бы Барриос был бы в лежащем положении,
а Промес сидел на нём или лежал,
я бы с тобою ещё согласился, что Промес душил.
Но они оба стояли друг напротив друга.
Видео, что бы немного разрядить обстановку!
Видео, что бы немного разрядить обстановку!
1. Драка, т.е. столкновение 2 (двух) лиц, являющихся Игроками и/или
Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во
время или после окончания матча – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 5 (пять) матчей.
2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками и/
или Официальными лицами Клуба – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 6 (шесть) матчей.
Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подвергается.
1. Драка, т.е. столкновение 2 (двух) лиц, являющихся Игроками и/или
Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во
время или после окончания матча – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 5 (пять) матчей.
2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками и/
или Официальными лицами Клуба – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 6 (шесть) матчей.
Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подвергается.