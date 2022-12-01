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РФС дисквалифицировал 6 футболистов «Зенита» и «Спартака» на 6 игр Кубка

сегодня, 16:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал трех футболистов у «Зенита» и трех игроков у «Спартака» из-за драки, которая произошла в матче этих команд в Кубке России. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

За участие в массовой драке принято решение дисквалифицировать футболистов «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао, а также игроков «Спартака» Соболева, Селихова и Николсона на шесть матчей Кубка России каждого.

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Все комментарии
haim
haim
сегодня в 22:51
Тьфу блин, что это за дисквалификации? На 6 матчей кубка, в которых игроки и так участвовать не хотят, вот на 6 матчей чемпионата это было бы наказанием. Кстати вы заметили как последние время судьи лояльны к Спартаку.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:22
Никакой диффиринциации поступков КДК не провёл. Такое решение мог принять и обыкновенный робот-компьютер. И быстрее, и дешевле.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:43
Это не наказание ,так для проформы...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:50
Правильное решение,нервы надо держать в узде.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
сегодня в 19:19
Все бы так в Спартаке "сдувались" как Соболев!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:15
Колумбийца закрыли и это приятно, симулянт бесподобный!
морозз
морозз
сегодня в 19:07
Семак теряет трёх бразильцев и теперь вправе требовать от Миллера ещё один десяток дорогостоящих гастарбайтеров! 4 состава Зенита ещё не панацея от катастрофы осторожно обмолвился в сердцах супер тренер Зенита!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:45
Трансферы!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:43
Или этого!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:43
Вам и этого достаточно!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Devjatiy (раскрыть)
сегодня в 18:41
Потому что Газпром своими судьями не разбрасывается!
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 18:35
Почему судью Москлева, симпатизировавшего спартаку постоянно, не дисквалифицировали пожизненно?
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 18:33
Кем заменить? Николсона по полгода не видно. Соболев давно сдулся. Без них Спартак сильнее. А вот у Зенита Барриос и Малком это стопроцентная основа и лидеры.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 18:27
Главный подстрекатель и провокатор Промяс опять соскользнул. Скользкий типок. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:24
Сколько людей - столько мнений....
Понятно что разная клубная принадлежность - способствует разным мнениям по данной ситуации...

Уж всё сказано пересказано...несомненно ещё месяц сми будут мусолить данный инцидент...
Все стороны вроде уже высказались...

От себя хотелось бы добавить...
Ещё несколько сезонов назад думал "Какой классный игрок у конкурентов...в Зените был бы не лишним".......
Сейчас не смотря на результативность, думаешь "Хорошо что не наш игрок"
memphis
memphis
сегодня в 18:14
а промес??
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 17:52, ред.
Кстати говоря, у нас судьи на бодание головой в голову вообще не реагируют. Лишь бы руки в ход не пускали. Мне это тоже не нравится. Я прошу тебя, не переиначивай мои слова.

Я нигде Бариоса не оправдываю и считаю, что из всех именно Бариос, Соболев и Родригао заслуживают максимального наказания. Но то, что Промес двумя руками душил Бариоса - это факт бесспорный. И неважно сколько это продолжалось 3 сек, или 20 сек, факт душения был.

Чтобы закончить эту тему, выскажу мое мнение. Бариос, Соболев и Родригао по 10 игр. Николсон и Малком по 6 игр, а Селихов и Промес - 4 игры. Но я не КДК и не ЭСК, не РФС.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 17:50
Без напов Спартаку будет тяжко. Зато у Мелешина появится шанс. Ещё Зиньковского можно попробовать на эту позицию, а там и Бальде подтянется к следующим играм кубка, вот и протестируют его. Так что может не всё так страшно. Ну
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:38
Никого Промес душить не собирался. Максимум ему может слава Шарикова покоя не давала.
Не надо фантазировать.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:38
В итоге, от решения КДК выиграл Зенит,
у которого игроков на три состава.
Они найдут чем заменить трёх своих удалённых,
а вот чем заменить Спартаку Соболева и Николсона?
alexamit
alexamit
сегодня в 17:32
А заодно и до конца чемпионата России
ABir
ABir
сегодня в 17:29
Потеряли 6 хороших игроков в только набирающем популярность турнире, зрелищности и болельщиков на трибунах от этого не прибавится. Решение похоже на то, что из театра или цирка за драку, в которой особо никто не пострадал, запретили участие в спектаклях до конца сезона шести ведущим артистам, на которых ходили смотреть зрители. и кому от этого стало хорошо?
Kolenok
Kolenok
сегодня в 17:28
Барриос и Родригао,все заварили,самая гни.ь болотная!
makkie
makkie ответ Sergo_ural (раскрыть)
сегодня в 17:21
Да нет, тут недоработка дисциплинарного регламента. В нём нет разграничений по роли и участию в массовой драке. По регламенту любому участнику дают 6 матчей и ни матчем меньше. Отсюда одинаковые санкции и к Селихову, и к Родригао - хотя их роли и поведение в конфликте абсолютно разные.
Тут надо переписывать организационные документы. Возможно, скоро к этому придут.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:21
Родригао наравне со всеми наказали. Хотя это он подло бил ногами сбоку когда его не видели
Валерыч
Валерыч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:17
Я тебя понял. То есть, бодаться головой в стиле Зидана можно.
А оттолкнуть бодающую голову за шею нельзя.
Если бы Барриос был бы в лежащем положении,
а Промес сидел на нём или лежал,
я бы с тобою ещё согласился, что Промес душил.
Но они оба стояли друг напротив друга.
q9q34trz948x
q9q34trz948x
сегодня в 17:07
Бразильцы возвращаться после отпуска не собираются! Так что им все до одного места ...... Знали, что делали ......
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:05

Видео, что бы немного разрядить обстановку!
socc57
socc57
сегодня в 17:03
Статья 97. Драка
1. Драка, т.е. столкновение 2 (двух) лиц, являющихся Игроками и/или
Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во
время или после окончания матча – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 5 (пять) матчей.
2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками и/
или Официальными лицами Клуба – наказывается дисквалификацией Игроков и/или
Официальных лиц Клуба на 6 (шесть) матчей.
Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подвергается.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 17:00
А как же Ерохин, который держал сзади Промеса не давая ему защищаться от ударов Барриоса?!
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