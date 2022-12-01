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ЭСК признала решение арбитра не удалять Промеса ошибочным

вчера, 16:56

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Зенита» по поводу матча Кубка России против «Спартака». Во время поединка произошла массовая драка, нападающий «красно-белых» Квинси Промес не получил красную карточку.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника. Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №18 Наиля Умярова после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не определило в действиях игрока команды «Спартак» агрессивного поведения, заслуживающего удаления с поля, так как с его стороны не было акцентированных ударов соперников или очевидной попытки совершить эти удары, а согласно правилам игры, попыткой удара, наказуемой удалением игрока с поля, является законченное действие игрока, направленное на совершение удара, но не достигшее по какой-либо причине своей цели, к примеру, соперник увернулся от удара. По этим причинам большинство членов комиссии не видит очевидных оснований для удаления с поля данного игрока за агрессивное поведение.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:24
1. Вину Промеса признали, а наказания нет и объяснения почему - тоже нет.
2. Попал по морде - агрессия, промазал - нет агрессии. Очень убедительное определение агрессии от ЭСК. Что же тогда срок присуждают за покушение на убийство? Не убил же.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:23, ред.
Если нидер-рецидивист избежал прямой красной,то он тоже должен подлежать дисквалификации.Уверен,что в положении это предусмотрено,как и отмена несправедливо назначенной красной,чем ЭСК уже пользовалась многократно.Если же нет-то это ужасное упущение,в противном случае "справедливость НЕ торжествовала". Оцениваю только двуличие решений,а не действительную вину того или иного игрока.
YVG
YVG
вчера в 18:44, ред.
Арбитр Москалев любит спартак, это не раз уже подтверждалось, пора бы уже не ставить Москалева, Кукуяна и Безбородова на матчи спартака или дисквалифицировать их за продажность.
Izmar
Izmar
вчера в 18:40
Хоть у этих совесть проснулась.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:57
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:48
    Логика российского футбола в действии.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Мне все покоя не даёт история замены Карасёва Маскалевым накануне матча. Какой-то странный запашек идёт).
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:43
    Он предпочитает читать рэп о том как он использует тела женщин с помощью российских денег, смотреть это музыкальное видео не рекомендую, но так чтобы, так сказать, доказательство было, оставляю ссылку, часть Квинси Промеса начинается примерно с 2:49, возможно я даже перевёл бы часть Квинси, но много чести будет этому насильственному преступнику, да и смысла особо нет переводить эту мерзкую похабщину. Вообще показательно, там даже есть рублёвые купюры в клипе/музыкальном видео, по сути прямой намёк что России для него является, образно говоря, дойной коровой которую он использует для удовлетворения своих для некоторых, если не многих, аморальных и низких потребностей.
    протон
    протон
    вчера в 17:43
    Замечательно, а Ерохина они тогда удалить не хотят?
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:41
    Может им ещё, как Афоне, благодарность объявить?
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:34
    По указке этих команд и их болельщиков не наказывать...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:32
    По вашей логике все команды, которые продолжают борьбу за Кубок заинтересованные стороны. Так может и не наказывать ни кого?
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:30, ред.
    Вас это тоже касается...ЦСКА заинтересован в дисквалификации большего количества игроков команд соперников по розыгрышу Кубка...тем более лидеров команд...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:27
    Мнение заинтересованных лиц в расчёт не принимаются.
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:25, ред.
    Провокатор Барриос...первый и единственный...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:23, ред.
    Слегка изменённая поговорка гласит: "Провокатору ПЕРВЫЙ кнут!"
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:22, ред.
    Промес участие в драке тоже не принимал...
    https://m.soccer.ru/news/1337538/grigoryanc-artur
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Разве Москалёв принимал участие в драке?
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:19
    Судью КДК должен наказать коли так...
    cska1948
    cska1948
    вчера в 17:16
    "...Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча..."
    ------------------
    В таком случае КДК должен наказать Промеса. Иначе это простое сотрясание воздуха.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:09
    Ответ Промеса злопыхателям...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:03
    "Царапающее движение лица")...в копилку знаний...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:02
    ЭСКа решила дисквалифицировать футболистов «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао, а также игроков «Спартака» Соболева, Селихова и Николсона на шесть матчей Кубка России каждого.

    А Промес отскочил получается?
    Промес главный провокатор этой заварушки и его надо наказать на весь кубковый сезон.
    Справедливость должна восторжествовать!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:59
    ЭСК признала арбитра ошибочным...
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