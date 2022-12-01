ЭСК признала решение арбитра не удалять Промеса ошибочным

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Зенита» по поводу матча Кубка России против «Спартака». Во время поединка произошла массовая драка, нападающий «красно-белых» не получил красную карточку.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника. Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №18 Наиля Умярова после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не определило в действиях игрока команды «Спартак» агрессивного поведения, заслуживающего удаления с поля, так как с его стороны не было акцентированных ударов соперников или очевидной попытки совершить эти удары, а согласно правилам игры, попыткой удара, наказуемой удалением игрока с поля, является законченное действие игрока, направленное на совершение удара, но не достигшее по какой-либо причине своей цели, к примеру, соперник увернулся от удара. По этим причинам большинство членов комиссии не видит очевидных оснований для удаления с поля данного игрока за агрессивное поведение.