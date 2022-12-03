200 миллионов в год для Роналду. О таких цифрах никто в мире спорта и не мечтал

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вчера, 08:30

После расторжения контракта с МЮ у Роналду появилось космическое предложение из Саудовской Аравии.

Роналду предлагают контракт века

Не много времени прошло после скандального интервью Роналду об обстановке внутри «Манчестер Юнайтед», как стороны объявили о расторжении контракта. По данным британского издания Daily Mail, зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед» составляла 20 млн фунтов в год (385 000 фунтов в неделю). При этом в нынешнем сезоне заработки Криштиану сократились на 25% из-за того, что команда не попала в Лигу чемпионов. Это условие было прописано в соглашении игрока с клубом.

Спустя неделю после расторжения контракта СМИ разразились новой бомбой — клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» предложил звездному португальцу контракт на 2,5 года с общей суммой в 500 миллионов евро. Казалось бы, после сделок, совершаемых шейхами из ПСЖ , мир уже сложно удивить, но потенциальный контракт Криштиану разрушает все шаблоны.

Если нападающий подпишет контракт с «Аль-Насром», то с большим отрывом станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. По данным Forbes, суммарный заработок Роналду, состоящий из доходов от рекламы, бизнеса и теперь уже разорванного контракта с МЮ , был около $115 млн в год. Среди всех спортсменов его опережают только Лео Месси ($130 млн) и ЛеБрон Джеймс ($121 млн). В десятку самых высокооплачиваемых также входит Неймар ($95 млн).

Что касается самых крупных контрактов, то наибольшую зарплату получает Килиан Мбаппе, подписавший новый догоаор с ПСЖ в текущем году. По нему француз получает примерно 60 млн евро в год. В целом на зарплаты своей троицы в лице Мбаппе, Месси и Неймара ПСЖ тратит порядка 150 млн евро в год. Если сравнить с суммой, предложенной аравийским «Аль-Насром», становится немного не по себе.

Знакомимся с клубом, в который может перейти Криштиану

В Саудовской Аравии уверены, что приобретение Роналду способствует популяризации футбола в стране и привлечет внимание СМИ .

Все знают, что деньги в Саудовской Аравии и ближайших странах не являются проблемой, а местными футбольными клубами в основном владеют нефтяные шейхи. Одним из таких и является «Аль-Наср», у владельца которого довольно чемпионские амбиции, и с покупкой Криштиану он планирует стать гегемоном.

В аравийском клубе немало знакомых фамилий. Главным тренером «Аль-Насра» является Руди Гарсия, который запомнился по «Марселю», «Лиону», «Лиллю», а также итальянской «Роме». За «Аль-Наср» выступают бывший полузащитник «Баварии» Луис Густаво, экс-вратарь «Арсенала» и «Наполи» Давид Оспина, поигравший в Ла Лиге Альваро Гонсалес. Всем им далеко за 30, однако они имеют значительный опыт, чтобы помочь аравийскому клубу воплотить планы своего владельца в жизнь.

Кроме вышеперечисленных, у «Аль-Насра» есть и более молодые игроки, которые могут быть знакомы простому обывателю — бразилец Андерсон Талиска был близок к переходу в английский «Ливерпуль» 5 лет назад, но переехал в Китай и так из Азии в большой футбол не вернулся. 29-летний аргентинец Гонсало Мартинес не так давно вызывался в свою сборную, но закрепиться там не смог, зато успешно осел в Аравии. Капитан сборной Камеруна Венсан Абубакар и вовсе сделал в недавнем матче чемпионата мира против сборной Сербии 2 результативных действия и помог Камеруну победить сборную Бразилии.

Однако большую часть состава «Аль-Насра» занимают местные игроки, которые составляют костяк своей сборной. Сразу 6 игроков «Аль-Насра» представляют Саудовскую Аравию, совершившую одну из самых громких сенсаций на мундиале, обыграв сборную Аргентины.

Отъезд в Аравию — выход на пенсию для Роналду

Приняв предложение из Ближнего Востока, Криштиану Роналду переедет в абсолютную зону комфорта — большие деньги, небольшие физические нагрузки и не самые сложные оппоненты. О спортивных амбициях в этом регионе не может быть и речи.

Очевидно, в ближайшие дни о сделке никто не объявит — Криштиану Роналду полностью погружен в дела сборной на чемпионате мира. Португальцы после двух побед обеспечили себе выход в 1/8 финала, так что в ближайшую неделю официальных новостей о его переходе куда-либо ждать не стоит.

Чемпионат мира сейчас в самом разгаре, и тяжело представить, чтобы профессионал такого уровня садился за стол переговоров в столь ответственный момент, но, по информации испанского издания Marca, представители аравийского клуба уже связались с агентами Роналду и провели предварительные переговоры.

Предложений из МЛС португалец еще не получал, но в потенциальные переговоры с клубами из США верится с трудом, поскольку в МЛС действует потолок зарплат, который не позволяет разбрасываться деньгами по аналогии с арабами. Для примера, Гарет Бэйл, совсем недавно получавший порядка 32-34 млн евро в год, зарабатывает в «Лос-Анжелесе» скромные 1,5 млн.

В Европе же среди клубов, выступающих в Лиге чемпионов не нашлось команды, которой Роналду был бы нужен, либо того, кто мог бы удовлетворить требования и амбиции португальца. Да и мало кто способен сделать сопоставимое предложение.

Однако существует другой, менее вероятный вариант, но все же освещаемый в прессе — возвращение на полгода в мадридский «Реал» и последующий переход в «Аль-Хиляль», который в зимний период не сможет осуществить трансфер.

Отметать подобное развитие событий не стоит, поскольку основной нападающий «Реала» Карим Бензема в этом сезоне страдает от множества мелких мышечных травм и в период еврокубковой весны мадридскому клубу не помешает игрок со столь богатым багажом опыта выступлений. А «Аль-Хиляль», в свою очередь, становился чемпионом Саудовской Аравии в 5 из 6 последних сезонов, лишь раз уступив первую строчку уже знакомому нам «Аль-Насру» в сезоне 18/19.