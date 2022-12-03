Черчесов: «Месси один ничего не сделает, поэтому он играет на команду»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о лучших футболистах чемпионата мира в Катаре.
Удовлетворяет ли меня игра Месси и Роналду на чемпионате мира? Меня-то что удовлетворять? Надо, чтобы они выполняли установки, которые им дает тренер. Понятно, что моложе они не становятся, прыти стало меньше. Но опыт все равно дает о себе знать, неспроста оба уже забивали на этом чемпионате.
Хочу ли я, чтобы Месси выиграл чемпионат мира? Не Месси выиграет чемпионат мира – выиграет вся сборная Аргентины. Один он ничего не сделает. Кстати, он сам это чувствует, поэтому играет на команду.
Кто играет с одного - комментирует, кто играет с нескольких - +400 за день, вход каждый день? Теперь поняли?
Кто играет с одного - комментирует, кто играет с нескольких - +400 за день, вход каждый день? Теперь поняли?