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Черчесов: «Месси один ничего не сделает, поэтому он играет на команду»

вчера, 19:16

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о лучших футболистах чемпионата мира в Катаре.

Удовлетворяет ли меня игра Месси и Роналду на чемпионате мира? Меня-то что удовлетворять? Надо, чтобы они выполняли установки, которые им дает тренер. Понятно, что моложе они не становятся, прыти стало меньше. Но опыт все равно дает о себе знать, неспроста оба уже забивали на этом чемпионате.

Хочу ли я, чтобы Месси выиграл чемпионат мира? Не Месси выиграет чемпионат мира – выиграет вся сборная Аргентины. Один он ничего не сделает. Кстати, он сам это чувствует, поэтому играет на команду.

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протон
протон
вчера в 23:36
Чемпионат Мира выигрывает вся команда, а не отдельный футболист.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 20:44
Видно, что чабан ноль в футболе. Месси играет на команду🤣 Пешеход, пенальти левый забить не может. Только выпросить горазд.
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:27
Вы не поняли о чем я...

Кто играет с одного - комментирует, кто играет с нескольких - +400 за день, вход каждый день? Теперь поняли?
Гость
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