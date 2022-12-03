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Куман: «Месси всегда важен для коллектива»

вчера, 18:57

Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман высоко отозвался о нападающем ПСЖ и сборной Аргентины Лионеле Месси.

Месси всегда важен для коллектива. Его необходимо поставить на конкретную позицию и внедрить его в тактическую систему, которая позволит ему проявить себя.

Лео – лучший футболист мира, лидер, и Аргентина, как и Нидерланды, должна улучшить свою игру, чтобы бороться и дальше.

Но Лео всегда может мгновенно решить исход встречи.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 19:22
Тоже можно поспорить.
Допустим, человек пишет с одного аккаунта, стараясь поймать все очки.
За сутки, раз в 2 часа выйдет 12 комментов. Откинуть время на сон 8-9 в сутки.
И теперь возьмём клоновода с 5 акками. Пусть он пишет нерегулярно, 5 комментов в сутки. Но помножить на 5 акков - это уже 25 комментариев (конечно, если они не одинаковые).
Так что ещё вопрос, кому больше писАть.
Но у клоновода в 5 раз больше шансов угадать ставку, чем у единоличника.
Вот такая математика. Каждый выбирает сам...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:08
футбол - коллективная игра и Месси в ней участник...
c2d8cjqbbuve
c2d8cjqbbuve
вчера в 19:08
Удачи желаем ему сейчас, болеем за него!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 19:04
Месси не важнее, а важен, правильно.
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