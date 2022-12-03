Куман: «Месси всегда важен для коллектива»

Экс-тренер «Барселоны» высоко отозвался о нападающем ПСЖ и сборной Аргентины .

Месси всегда важен для коллектива. Его необходимо поставить на конкретную позицию и внедрить его в тактическую систему, которая позволит ему проявить себя.

Лео – лучший футболист мира, лидер, и Аргентина, как и Нидерланды, должна улучшить свою игру, чтобы бороться и дальше.

Но Лео всегда может мгновенно решить исход встречи.