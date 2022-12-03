Сборная Камеруна обыграла Бразилию. Абубакар забил и удалился

Сборная Камеруна одержала победу над Бразилией в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (1:0).
Единственный мяч в игре на 92-й минуте забил Венсан Абубакар. На 93-й он получил красную карточку.
Бразилия выиграла группу G, набрав 6 очков. Команда Камеруна заняла 3-е место с 4 баллами.
Дефы "селесао" - это отдельная песня и потенциальный привоз в 1/4 и далее, если бразилы, конечно, туда попадут, потому как Бремер, Милитао, и Теллес - нулёвые и проходимые в защите статисты.
Дефы "селесао" - это отдельная песня и потенциальный привоз в 1/4 и далее, если бразилы, конечно, туда попадут, потому как Бремер, Милитао, и Теллес - нулёвые и проходимые в защите статисты.
Абу забил классный гол, но где твой мозг Абу? Не уже ли снятая футболка дороже ещё одного матча за сборную Абу?
Алвес шикарно отыграл. Не могу сказать, что он в составе для поднятия духа. Видит поле по-прежнему как в начале 2010-х. Надеюсь, будет играть дальше.
Вот вам и главный фаворит. Бразилия в любом составе и состоянии не имеет права проигрывать Камеруну
Абу забил классный гол, но где твой мозг Абу? Не уже ли снятая футболка дороже ещё одного матча за сборную Абу?
Алвес шикарно отыграл. Не могу сказать, что он в составе для поднятия духа. Видит поле по-прежнему как в начале 2010-х. Надеюсь, будет играть дальше.
Вот вам и главный фаворит. Бразилия в любом составе и состоянии не имеет права проигрывать Камеруну