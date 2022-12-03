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Сборная Камеруна обыграла Бразилию. Абубакар забил и удалился

сегодня, 00:01
КамерунЛоготип футбольный клуб Камерун1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Камеруна одержала победу над Бразилией в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (1:0).

Единственный мяч в игре на 92-й минуте забил Венсан Абубакар. На 93-й он получил красную карточку.

Бразилия выиграла группу G, набрав 6 очков. Команда Камеруна заняла 3-е место с 4 баллами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:21
Мда, все 3 фаворита, оформившие де-юре выход после 2 тура, слили свои матчи в 3 туре. Тенденция, однако.
Абу забил классный гол, но где твой мозг Абу? Не уже ли снятая футболка дороже ещё одного матча за сборную Абу?
Алвес шикарно отыграл. Не могу сказать, что он в составе для поднятия духа. Видит поле по-прежнему как в начале 2010-х. Надеюсь, будет играть дальше.
Вот вам и главный фаворит. Бразилия в любом составе и состоянии не имеет права проигрывать Камеруну
Baggio R.
Baggio R. ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Да не, у них же всегда запасной комплект синий, так что привыкли. Может быть, проблема была бы со Швецией, но не с зелёным Камеруном)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Мне кажется Вы перемудрили с поиском причин этого, синий для футбольной сборной Бразилии один из традиционных цветов, отнюдь не непривычный. Впрочем в целом цвет/цвета и стиль формы является, по моему убеждению, максимум что малозначительным фактором в том что касается качества показываемой игры.
KnowSoccer
KnowSoccer ответ david-48 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Нет, чтобы сэкономить силы. Еще тут играть, а затем снова в клубный сезон. ЧМ зимой - зло для футболистов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:09, ред.
Посмотрел Тито на свой второй состав и ... ужаснулся. Мартинелли, Антони, Жезус... оправдывают дубль команды и пребывание на скамейке в судьбоносных матчах. Даже от вышедшего защитника основы Маркиньоса толку в нападении и то было больше, чем от профильных нападов скамейки.
Дефы "селесао" - это отдельная песня и потенциальный привоз в 1/4 и далее, если бразилы, конечно, туда попадут, потому как Бремер, Милитао, и Теллес - нулёвые и проходимые в защите статисты.
vova505
vova505 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:08
Всем "фаворитам" должно аукнуться по этой причине (по причине вероятного "слива" последних матчей)
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:08
Сделал дело...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:07
Теперь это норма сливать третий матч в группе? Даже Бразилия этим занимается.
david-48
david-48 ответ KnowSoccer (раскрыть)
сегодня в 00:07
Ага, чтоб попасть со второго места во вторую сетку с Португалией, Францией и Англией...
vova505
vova505
сегодня в 00:06
Абубакар шутник ))
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 00:05
Вот не зря на Камерун ставил! Фавориты последние матчи специально сливают)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04
Выскажу парадоксальную версию проигрыша бразильцев. Причина в том, что они играли в непривычной для себя форме синего цвета, а потому постоянно видели вокруг себя не партнёров, а футболистов другой команды.
Foxes
Foxes
сегодня в 00:04
Вообще красавчик!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:03
Надеюсь бразилам это аукнется...
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