Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Южной Кореи обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).
Счет на 4-й минуте встречи открыл нападающий сборной Португалии Рикардо Орта. Команда Южной Кореи ответила голом защитника Ким Юн-Гвона на 27-минуте и Хван Хи-Чана на 91-й.
Южная Корея заняла 2-е место в группе H с 4 очками. Португалия стала первой, набрав 6 баллов.
Таким образом, корейцы и португальцы вышли в плей-офф турнира.
Лично у меня не закралось ни капли сомнения в честной игре португальцев, а ранее испанцев. Всего по одной причине: эти команды играли, как и свои предыдущие матчи, с позиции силы и владели техническим и территориальным преимуществом. Что-то получилось, что-то нет, но это игра, в которой никто не застрахован от ошибок.
В равной степени можно беспочвенно обвинять в сливе сборной Лукаку, который вчера должен был забивать два мяча, но не забил.
Смотрите футбол и наслаждайтесь им и бросьте искать в тёмной комнате чёрную кошку.
Лично у меня не закралось ни капли сомнения в честной игре португальцев, а ранее испанцев. Всего по одной причине: эти команды играли, как и свои предыдущие матчи, с позиции силы и владели техническим и территориальным преимуществом. Что-то получилось, что-то нет, но это игра, в которой никто не застрахован от ошибок.
В равной степени можно беспочвенно обвинять в сливе сборной Лукаку, который вчера должен был забивать два мяча, но не забил.
Смотрите футбол и наслаждайтесь им и бросьте искать в тёмной комнате чёрную кошку.
Винить тут некого. Это закон.
Другое дело, что это не приятно наблюдать. Но каждый из нас бы делал также.
Если ты выиграл миллиард, завтра ты не выйдешь на зарплату в 20 тысяч работать, у тебя не будет мотивации. А если и выйдешь, то будешь ... пинать.
Винить тут некого. Это закон.
Другое дело, что это не приятно наблюдать. Но каждый из нас бы делал также.
Если ты выиграл миллиард, завтра ты не выйдешь на зарплату в 20 тысяч работать, у тебя не будет мотивации. А если и выйдешь, то будешь ... пинать.