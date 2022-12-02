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Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф чемпионата мира

вчера, 20:04
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Южной Кореи обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

Счет на 4-й минуте встречи открыл нападающий сборной Португалии Рикардо Орта. Команда Южной Кореи ответила голом защитника Ким Юн-Гвона на 27-минуте и Хван Хи-Чана на 91-й.

Южная Корея заняла 2-е место в группе H с 4 очками. Португалия стала первой, набрав 6 баллов.

Таким образом, корейцы и португальцы вышли в плей-офф турнира.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:12, ред.
Есть понятие мотивации. У Кореи она, конечно, была выше, чем у сборной которая решила свои задачи. Каждый игрок который прошел дальше не будет тратить последние силы. Вчера испания проиграла аутсайдеру. Сегодня Бразилия и Португалия. До этого Франция.
Винить тут некого. Это закон.

Другое дело, что это не приятно наблюдать. Но каждый из нас бы делал также.
Если ты выиграл миллиард, завтра ты не выйдешь на зарплату в 20 тысяч работать, у тебя не будет мотивации. А если и выйдешь, то будешь ... пинать.
амурец
амурец ответ Johnes (раскрыть)
сегодня в 00:06
Вывод напрашивается один с такими как ты даже не интересно разговаривать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Slesa (раскрыть)
вчера в 23:42
Чтобы спортивный принцип соблюсти) можно же что-то придумать против таких полярных матчей
Slesa
Slesa ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:53
Почему команда, досрочно вышедшая в плей оф, должна выкладываться? Играли по общему результату, экономя силы на 1/8. Все логично и правильно)
minai
minai
вчера в 22:17
О такой ситуации раньше говорили так: Порядок бьёт класс.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:06
Ох уж эта привычка иметь другое мнение))) кто то так думает, кто то иначе. И аргументы тоже разные. Правда может быть и между - например, кто то сливал в испании, а кто то нет. Из-за того не бросилось в глаза ту матч явно.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:02
Пас Сона это как сон... Найкреативнейший момент игры .. Браво!!..
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:00
Это просто чемпионат мира договорняков !
Осталось Камеруну обыграть Бразилию ....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:58
А я бы в кучу не стал мешать эти матчи, с испашками то как раз слив чистейшей воды, они просто мчик катали, зная, что немцы повели, вместо того, чтобы за свою честь побиться.
Я бы тогда предложил такой вариант, команда, проигравшая третий матч, зная что выходит и зная куда выходит - играет ещё один матч с командой занявшей третье место на вылет. Вот тогда забегают.
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
вчера в 21:52
Практически все топовые сборные опозорились хоть и вышли из группы, осталась Бразилия , если победит Камерун то это уже никого не удивит)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:52
Ох уж эта привычка некоторых из нас подозревать команды в "сливе" матчей. Эта подозрительность никак не выветрится из наших голов и крови ещё с 30-х годов прошлого века. К сожалению. Какие-то мы убогие в этом плане.
Лично у меня не закралось ни капли сомнения в честной игре португальцев, а ранее испанцев. Всего по одной причине: эти команды играли, как и свои предыдущие матчи, с позиции силы и владели техническим и территориальным преимуществом. Что-то получилось, что-то нет, но это игра, в которой никто не застрахован от ошибок.
В равной степени можно беспочвенно обвинять в сливе сборной Лукаку, который вчера должен был забивать два мяча, но не забил.
Смотрите футбол и наслаждайтесь им и бросьте искать в тёмной комнате чёрную кошку.
Johnes
Johnes ответ амурец (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Если ищешь подтекст, то причина очевидна. Во-первых, Португалия играла вдесятером, во-вторых, выверенная, изящная голевая передача спиной твоего кумира на южнокорейца. Напрашивается вывод.
SAMURАI
SAMURАI ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:46
Испанцы и Португальцы.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ SAMURАI (раскрыть)
вчера в 21:45
О ком Вы? Кто эти "они"?
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 21:43
Как же они технично слили Немцев и Уругвайцев…))))
Johnes
Johnes ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:39
Случайность - одна из форм закономерности!
lobsterdam
lobsterdam ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:39
Это им надо КР спасибо сказать, дважды простил!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:34
Португалия и Испания грамотно и аккуратно слили возможных конкурентов: Уругвай и Германию. А те даже и не шелохнулись!
Capral
Capral ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 21:31
Вполне согласен, возможно и не стоит.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 21:30
Это случайность, как и падение Счесны на гнома
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:25
Это пендаль кусаке от Вселенной. За былые "заслуги". И именно в матче с Ганой. И именно в выигрышном.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 21:23
Банальная диванная зависть
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 21:22
Это каким образом?! 🤣
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:06
    Zak11
    Zak11
    вчера в 21:04
    Этот Чемпионат Мира интересный) Я бы даже сказал очень интересный)
    Johnes
    Johnes ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:03
    Тогда не стоит его смотреть, а значит и не расстраиваться.
    протон
    протон
    вчера в 20:59
    Контратака после углового у собственных ворот конечно вышла очень удачной. Но больше всего Корее повезло что они не пропустили второй мяч от Португалии раньше. У Португальцев было пара моментов, где Корейцам просто повезло. На откровенный слив тут не было похоже на мой взгляд. Вот Испания вчера мне кажется всё сделала как изначально и хотела.
    Южная Корея показала сегодня, что её недаром считают лидером Азии не только по экономическому развитию, но и по человеческому капиталу. Мне больше всего понравились её болельщики. Вот где единство, вот где взаимоуважение, вот где искренность! Небеса отблагодарили достойный народ — и на футбольном поле.
    Johnes
    Johnes ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:56, ред.
    Возможно вмешался принцип fair play при прочих равных считаются желтые карточки и т.д. А вообще-то корейцы забили 4, тогда как Уругвай только 2. По забитым и посчитали в пользу Южной Кореи.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Ну спросили бы у Шамара или Родригао...что делать при равенстве на табло...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:44
    Южная Корея с победой.Молодцы!!!
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