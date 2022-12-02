Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф чемпионата мира

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вчера, 20:04

Сборная Южной Кореи обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

Счет на 4-й минуте встречи открыл нападающий сборной Португалии Рикардо Орта. Команда Южной Кореи ответила голом защитника Ким Юн-Гвона на 27-минуте и Хван Хи-Чана на 91-й.

Южная Корея заняла 2-е место в группе H с 4 очками. Португалия стала первой, набрав 6 баллов.

Таким образом, корейцы и португальцы вышли в плей-офф турнира.