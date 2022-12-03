Эвра надеется, что Магуайр перенесёт свою форму с чемпионата мира в МЮ

Бывший левый защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра надеется, что звезда сборной Англии Харри Магуайр сможет показывать в составе «красных дьяволов» форму, которую он продемонстрировал на чемпионате мира.
С прошлого сезона у центрального защитника были тяжелые времена на «Олд Траффорд». Однако Гарет Саутгейт сохранил в него веру, и сейчас защитник проводит успешный ЧМ в Катаре.
Эвра, который провёл восемь лет в «Юнайтед», сказал:
Я вижу много игроков, которые хорошо выступают за клуб, но плохо выступают за свою страну. Но некоторые игроки хорошо выступают за свою страну и не блещут в клубе.
Вот где сейчас находится Магуайр. Это хорошая новость для «Манчестер Юнайтед», потому что, когда он вернется в клуб, я надеюсь, что у него будет такое же отношение и такая же дисциплина. Он должен про себя думать: «Я хороший игрок, я хороший центральный защитник, и я знаю, на что способен».