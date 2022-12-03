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Эвра надеется, что Магуайр перенесёт свою форму с чемпионата мира в МЮ

вчера, 20:33

Бывший левый защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра надеется, что звезда сборной Англии Харри Магуайр сможет показывать в составе «красных дьяволов» форму, которую он продемонстрировал на чемпионате мира.

С прошлого сезона у центрального защитника были тяжелые времена на «Олд Траффорд». Однако Гарет Саутгейт сохранил в него веру, и сейчас защитник проводит успешный ЧМ в Катаре.

Эвра, который провёл восемь лет в «Юнайтед», сказал:

Я вижу много игроков, которые хорошо выступают за клуб, но плохо выступают за свою страну. Но некоторые игроки хорошо выступают за свою страну и не блещут в клубе.

Вот где сейчас находится Магуайр. Это хорошая новость для «Манчестер Юнайтед», потому что, когда он вернется в клуб, я надеюсь, что у него будет такое же отношение и такая же дисциплина. Он должен про себя думать: «Я хороший игрок, я хороший центральный защитник, и я знаю, на что способен».

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 21:20
Форму сборной он с собой привезёт, а потом снова оденет форму МЮ.
matrix333
matrix333 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 20:57
Посмотрим после чемпионата мира.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 20:55
Эвра хочет, но так не будет.
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