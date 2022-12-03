Эвра надеется, что Магуайр перенесёт свою форму с чемпионата мира в МЮ

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вчера, 20:33

Бывший левый защитник «Манчестер Юнайтед» надеется, что звезда сборной Англии сможет показывать в составе «красных дьяволов» форму, которую он продемонстрировал на чемпионате мира.

С прошлого сезона у центрального защитника были тяжелые времена на «Олд Траффорд». Однако Гарет Саутгейт сохранил в него веру, и сейчас защитник проводит успешный ЧМ в Катаре.

Эвра, который провёл восемь лет в «Юнайтед», сказал: