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В федерации футбола Марокко считают, что у них есть шансы против Испании

вчера, 19:30
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания06.12.2022 в 18:00 Не начался

Глава Королевской федерации футбола Марокко Фаузи Лекжаа считает, что сборная Марокко обладает потенциалом, позволяющим ей состязаться с любым соперником:

В матче с Испанией у нас есть шанс, так как сборная Марокко заняла первое место в группе, в которой была Бельгия, занимающая второе место в рейтинге ФИФА и вице-чемпион мира Хорватия.

Когда есть желание, всё хорошо в коллективе и всё в порядке с психологией, то, думаю, имеются все составляющие, чтобы пройти как можно дальше.

Когда вы выходите на поле без комплекса неполноценности, то можете соревноваться с кем угодно.

В 1/8 финала чемпионата мира марокканцы встретятся с командой Испании. Игра состоится 6 декабря.

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Все комментарии
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 21:31
Я считаю раскатают арабы своих соседей
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:00
Шансы есть всегда,тем более у Морокко , Сборная огонь!
Гость
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