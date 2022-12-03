В федерации футбола Марокко считают, что у них есть шансы против Испании

Глава Королевской федерации футбола Марокко Фаузи Лекжаа считает, что сборная Марокко обладает потенциалом, позволяющим ей состязаться с любым соперником:

В матче с Испанией у нас есть шанс, так как сборная Марокко заняла первое место в группе, в которой была Бельгия, занимающая второе место в рейтинге ФИФА и вице-чемпион мира Хорватия.

Когда есть желание, всё хорошо в коллективе и всё в порядке с психологией, то, думаю, имеются все составляющие, чтобы пройти как можно дальше.

Когда вы выходите на поле без комплекса неполноценности, то можете соревноваться с кем угодно.