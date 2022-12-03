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Кавазашвили высказался о матче «Локомотива» и «Спартака» в Кубке России

вчера, 20:41

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «красно-белых» в Кубке России.

«Спартаку» было бы трудно с любой из московских команд в плей-офф Кубка России. Все столичные команды одинаковы по своей подготовке, подбору игроков и технической оснащенности. Да, у «Локомотива» на сегодняшний день авторитет немного упал, из-за того что они никак не могут победить в РПЛ. Но они проигрывают несмотря на то, что играют прилично.

Думаю, что в плей-офф со «Спартаком» «железнодорожники» будут играть во всю. Так же, как «Зенит» играл с «красно-белыми» в последнем матче, может дойти до драки. Плюс у «Спартака» не будет трех основных футболистов, из-за этого очень сложно будет пройти в полуфинал. Я более чем уверен, что к игре с «Локомотивом» Абаскаль будет готовить игроков из ближайшего резерва. Они будут играть в стартовом составе и справятся с задачей. Если к этому времени выздоровеет Мозес, то это будет очень хорошее усиление.

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Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:42
Промеса не удалось дисквалифицировать.
pomor45
pomor45
вчера в 21:39
Зенит сделал всё, что мог, чтобы ЛОКО выставил Спартак.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 21:04
Локомотив победит в итоге.
minamata
minamata
вчера в 20:56
Спартак победит в итоге
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