Сутормин: «Есть возможность выиграть Кубок, надо ей пользоваться»

Футболист «Зенита» оценил итоги жеребьевки Кубка России для своей команды.

Хорошая жеребьёвка. Понятно было, что кто-то непростой попадётся. Опять же вопрос — каким будет поле в феврале? От этого будем отталкиваться. Не то что мы разочарованы третьим местом в Кубке, но задачу, которая перед нами стояла, мы не выполнили. Теперь пойдём по другому пути. Есть возможность выиграть Кубок, надо ей пользоваться.

Когда последний раз играл с командой Второй лиги? Не помню, давно уже. Что знаю о «Волге» (Ульяновск)? Они «Рубин» прошли в Кубке. Будет тяжело, поле, болельщики. Изучим соперника, недооценки не будет. Посмотрим, какая погода будет.