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Сутормин: «Есть возможность выиграть Кубок, надо ей пользоваться»

вчера, 18:16

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин оценил итоги жеребьевки Кубка России для своей команды.

Хорошая жеребьёвка. Понятно было, что кто-то непростой попадётся. Опять же вопрос — каким будет поле в феврале? От этого будем отталкиваться. Не то что мы разочарованы третьим местом в Кубке, но задачу, которая перед нами стояла, мы не выполнили. Теперь пойдём по другому пути. Есть возможность выиграть Кубок, надо ей пользоваться.

Когда последний раз играл с командой Второй лиги? Не помню, давно уже. Что знаю о «Волге» (Ульяновск)? Они «Рубин» прошли в Кубке. Будет тяжело, поле, болельщики. Изучим соперника, недооценки не будет. Посмотрим, какая погода будет.

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Сп62
Сп62
вчера в 21:48
Зачем встречаться с топовыми клубами и рисковать, если можно играть с периферией
kirapala
kirapala
вчера в 19:04
Кубок могут выиграть все.
Beno444
Beno444
вчера в 19:00
Есть возможность выиграть Кубок.
ДСА
ДСА
вчера в 18:49
Зенит просто выбрал путь попроще, но хоть периферию попадают.
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