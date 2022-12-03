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Газизов: «„Ахмат“ – серьёзный соперник. Ждём их в гости»

вчера, 19:57

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил итоги жеребьевки Кубка России.

«Ахмат» – серьёзный соперник. Ждём их в гости, лишь бы 26 февраля была хорошая погода. Все знакомы друг с другом. У нас между собой очень хорошие отношения. Болельщики, команды и руководство — все в хороших отношениях. Всё решится на поле.

Шансы на проход в следующую стадию? Через три месяца будут совсем другие команды. У нас будет совсем другая «Уфа», другая команда. Не знаю, лучше или хуже. Но это будет другая команда.

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Devjatiy
Devjatiy
вчера в 23:10
Для вас теперь все соперники серьезные.
pomor45
pomor45
вчера в 20:29
ГД что "надо". 26 февраля ждёт хорошей погоды в Уфе (надо ещё понять для кого) и не знает какая у него будет команда. Вот, что наверняка знает, так это сколько в карман положит, но молчит (молчание - золото).
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:16
Когда можно по тренироваться,, нужно играть
Гость
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