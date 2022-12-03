Газизов: «„Ахмат“ – серьёзный соперник. Ждём их в гости»

Генеральный директор «Уфы» оценил итоги жеребьевки Кубка России.

«Ахмат» – серьёзный соперник. Ждём их в гости, лишь бы 26 февраля была хорошая погода. Все знакомы друг с другом. У нас между собой очень хорошие отношения. Болельщики, команды и руководство — все в хороших отношениях. Всё решится на поле.

Шансы на проход в следующую стадию? Через три месяца будут совсем другие команды. У нас будет совсем другая «Уфа», другая команда. Не знаю, лучше или хуже. Но это будет другая команда.