Венгер рассказал о возможном формате проведения чемпионата мира 2026 года

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер рассказал о возможном формате проведения чемпионата мира в 2026 году.
На следующем чемпионате мира выступят 48 сборных, но формат определения пока не определен. Возможны три варианта – 12 групп по 4 команды, 16 групп по 3 команды и 2 группы по 24 команды.
В следующем году состоится заседание совета ФИФА, там и будет принято решение.
Стоит отметить, что Венгер не уточнил, каким образом будет разыгрываться мировое первенство, если примут формат «2 группы по 24 команды».