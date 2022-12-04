Венгер рассказал о возможном формате проведения чемпионата мира 2026 года

Глава отдела глобального развития ФИФА рассказал о возможном формате проведения чемпионата мира в 2026 году.

На следующем чемпионате мира выступят 48 сборных, но формат определения пока не определен. Возможны три варианта – 12 групп по 4 команды, 16 групп по 3 команды и 2 группы по 24 команды.