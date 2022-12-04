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Венгер рассказал о возможном формате проведения чемпионата мира 2026 года

сегодня, 17:09

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер рассказал о возможном формате проведения чемпионата мира в 2026 году.

На следующем чемпионате мира выступят 48 сборных, но формат определения пока не определен. Возможны три варианта – 12 групп по 4 команды, 16 групп по 3 команды и 2 группы по 24 команды.

В следующем году состоится заседание совета ФИФА, там и будет принято решение.

Стоит отметить, что Венгер не уточнил, каким образом будет разыгрываться мировое первенство, если примут формат «2 группы по 24 команды».

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 19:25
48 команд А почему не 96 ????? И чемпионат проводить по 6 месяцев ! Вот денег огребут !
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 19:23, ред.
12 групп по 4 команды еще куда бы ни шло, но 16 групп по 3 команды или 2 группы по 24 команды это уже слишком. Будет не так интересно, учитывая что половина команд сыграют друг с другом, если 2 группы. Если 16 групп, слишком мало команд в группе, команды не успеют набрать ход и раскачаться, соответственно набрать больше очков. Получается в группе у команды будет всего 2 матча.
На этом ЧМ сборная Аргентины успела набрать нужное количество очков, чтобы выйти из группы, а вот сборная Бельгии и Германии нет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:09
Я конечно очень уважаю Венгера как тренера, который сделал многое для моей любимой команды, но к его работе в ФИФА и нововведения которые он продвигает отношусь скептически....то зеленые карточки предлагает, то 5 замен, то чистое игровое время, теперь расширение чилса участников ЧМ....что дальше? Обратные замены? Удаления на 2 минуты как в хоккеи? Или уменьшение времени не по 45 мин а по 30....
протон
протон
сегодня в 19:00
Эта реформа просто убьет зрелищность турнира . Чемпионат мира тем и хорош ,что каждый может обыграть каждого . На групповом этапе всегда есть сенсации , вылет Германии и Уругвая , Дании . Прибавлять 16 команд это вообще полный бред . Но деньги решают все
ssspartak
ssspartak
сегодня в 18:41
Итак нормально! просто в футбол нужно играть летом, а не в декабре. Я понимаю там в Катаре жарко и всё такое. Попробовали и хватит. Футбол летний вид спорта и смотрится он летом, что ни говорите.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:21
Проще не заморачиваться а создать одну группу из 48 команд можно поднатужиться и создать группу из 64 команд.
Сергей Зz
Сергей Зz
сегодня в 18:18
Или одна группа, 48 команд. Лига... Фантазеры. Не надо ничего выдумывать, все уже придумано до вас
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:05
Чтоб они там не придумали, мы всё равно будем смотреть и болеть!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 18:02
Как по мне текущий формат актуален, , по 3 команды группы, такое себе, отсев 50% на групповом и дальше игра на вылет очень остросюжетный и дает время на раскачку некотором командам в группе
баск
баск
сегодня в 17:58
Тренером хорошего уровня был.
Стал же "глобальным развивателем" уровня сумасшедшего дома.

Кто бы уже на рыбалку отправил этого красавца..
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 17:54
С Россией или без?
lotsman
lotsman
сегодня в 17:43
Моё мнение - 12 групп по 4 команды.
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld ответ alex2612 (раскрыть)
сегодня в 17:41
Не согласен с вами, хочется увидеть что-то новое и непривычное
alex2612
alex2612
сегодня в 17:39
Лично меня устраивает тот формат, который был (и идет) на ЧМ 2022, все привычно, а так мне кажется будет не слишком интересно
LG T-800
LG T-800 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 17:37
Ну так это и будет 12 групп по 4 команды. Стадия плей-офф начнется с 1/16
nubom
nubom
сегодня в 17:36
Всего в ФИФА - 211 членов. Финальный турнир из 48 команд превращается в какой-то полуфинальный...
Boricku
Boricku
сегодня в 17:34, ред.
Карповские дельфинсчеги всех порвут на пеналях
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
сегодня в 17:31
2 по 24? Што они там курят? Как такой розыгрыш должен выглядеть? Весь год идти?
ABir
ABir ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 17:27
Самая понятная схема, по две команды выходят в 1/16
LG T-800
LG T-800 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:25
Поддерживаю 12 по 4 хорошо будет.
LG T-800
LG T-800 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 17:24
Нет чувак, 12 групп по 4 команды самое нормальное будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:22
2 группы по 24 команды -это вообще бред бредовый
12 по 4 команды самое правильное.
Оба матча в группе играют в 1 день.
В варианте с 3 командами одна будет простаивать...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:15
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 17:13
16 групп по 3 команды - вот так хорошо.
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