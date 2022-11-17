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Инфантино стал единственным кандидатом в президенты ФИФА

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pomor45
pomor45
вчера в 21:16
Других желающих стоять раком перед пиндосами не нашлось.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:39, ред.
А чё все накинулись на ФИФА ?
Она что по вашему ..., что то СЕЙЧАС решает ?!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:11
Ну теперь семьи других кандидатов пусть выпустят с заложников
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:55
Васю Уткина т России надо пропихнуть..
протон
протон
вчера в 19:27
Ммм, знаменитые западные демократические выборы
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:47
Неужели заразился от президента одной известной страны? Выборы прям как в той стране))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:36
Интересно сколько стоит остаться на посту!?
matrix333
matrix333
вчера в 17:36
Другого не нашли?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:09
Инфантино и точка
dok66
dok66
вчера в 17:05
Никто не хотел умирать , а ему теперь уже не привыкать . Все закономерно , и демократично .
rhskmz
rhskmz
вчера в 17:02
Странно , а где МУТКО ?
bsww
bsww
вчера в 16:59
а почему Я об этом УЗНАЮ только СЕЙЧАС. Знал бы раньше, подал бы "заявку"
Elliada
Elliada
вчера в 16:33
Прям как у нас. Из одного кандидата выбирают
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:31
Вот тебе и демократия. Разве это законно, что только 1 претендент? Ну т.е. где же плебисцит, точнее условия для него. Как по мне это простая фикция. Все бы ничего, если бы этой фикцией на западе так не кичились...
Прошу воздержаться от политики и бурление г..овн, это просто констатация.
vh9zm86b25jc
vh9zm86b25jc
вчера в 16:26
Это не просто коррупция, коррупциеща!
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