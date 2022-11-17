Инфантино стал единственным кандидатом в президенты ФИФА

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино будет переизбран главой организации.
Других кандидатур представлено не было. Срок подачи заявок истёк 17 ноября.
Выборы должны пройти 16 марта 2023 года в городе Кигали в Руанде на 73-м конгрессе ФИФА.
Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино будет переизбран главой организации.
Других кандидатур представлено не было. Срок подачи заявок истёк 17 ноября.
Выборы должны пройти 16 марта 2023 года в городе Кигали в Руанде на 73-м конгрессе ФИФА.
Она что по вашему ..., что то СЕЙЧАС решает ?!
Она что по вашему ..., что то СЕЙЧАС решает ?!
https://www.youtube.com/watch?v=7C97TZjJNiI
Прошу воздержаться от политики и бурление г..овн, это просто констатация.
Прошу воздержаться от политики и бурление г..овн, это просто констатация.