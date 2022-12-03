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Формат чемпионата мира 2026 снова могут изменить

вчера, 20:26

Формат чемпионата мира 2026 года вновь могут изменить.

ФИФА ранее утвердила формулу проведения турнира: 16 групп по 3 команды в каждой, 32 команды попадут в плей-офф. Но появилось предложение с альтернативным вариантом: 12 групп по 4 коллектива в каждой. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 8 лучших из числа тех, кто занял третье место в своем квартете. ФИФА примет решение после окончания чемпионата мира в Катаре.

Мировое первенство 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 00:10
на чемпионате мира вступает 32 команд, идет 1/8 финала и ни одного интересного матча в плане равенство, то есть сильные команды даже в 1/8 друг с другом не встречались, если сделают 48 то это ослабить турнир,если сделать по 4 команд в каждую группу и 3-ое место каждой группу имеет шанс на выход то договорных матчей еще больше будет на 3-ем туре, даже с выходом 2 команды на этом турнире такие команды как Испания Португалия сливали свой матчи, а Франция и Бразилия сыграли почти вторым составом так же отдавая игру, сделать по 3 команд 12 группы тоже не стоит, так же и последний матч команды могут договориться и оставить одну из команд спокойно теперь ради выгоды для обоих команд, понимаю что африканские команды и азий хотят больше мест в ЧМ, есть один вариант, сделать 64 команд и играть на вылет, тогда и не каких договорных матчей не будет, и на третьем туре не важных матчей не останется
протон
протон
вчера в 23:58
Первый ЧМ,который я смотрел по телеку осознано ,был в Мексике в 1970 году,мне было 12 лет.Черно белое изображение на ламповом телевизоре,в ужасном качестве,где порою и команды трудно различить,но это был чемпионат мира(!,)где играло 16 команд(!).Именно играли,а не приехали отбывать номер, проходных матчей не было, как не было и 6-0 в какой-либо игре. ФИФА все борется за пропаганду футбола и стремится к увеличению команд на каждом турнире под своей эгидой, но это не всегда положительно сказывается на качестве самого футбола, турнир растягивается, теряя свою привлекательность. Поэтому нынешнюю систему с 32 командами считаю оптимальной. А то потом и 48 покажется мало, следующий будет 72?
rk7x3mv55tds
rk7x3mv55tds ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:19
пять команд в группе перегрузят групповой этап матчами (каждая команда будет вынуждена сыграть по 4 игры), что точно не устроит ни ФИФА, ни клубы, которые выступают против увеличения числа нагрузок на игроков на ЧМ. в таком случае плей-офф надо начинать сразу с 1/4 финала, но тогда выходить из группы будет 1-2 команды, а остальные в последних турах будут статистами
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sa79utd7k6z7 (раскрыть)
вчера в 22:16
А если будет пять команд в группе?
sa79utd7k6z7
sa79utd7k6z7
вчера в 22:15
с одной стороны, формат с группами по 3 команды сделает турнир более динамичным в том плане, что так каждый матч гарантированно будет иметь значение и не будет ситуаций, когда после двух туров две/одна команды уже обеспечили себе плей-офф и в третьем туре откровенно валяют дурака (как Франция, Бразилия и Португалия на текущем ЧМ, например).

с другой стороны, этот формат может способствовать неприятным полудоговорнякам, когда две команды в заключительном туре могут решать судьбу третьей команды. и тут даже серии пенальти в случае ничьих не помогут, так как могут быть вариант, что все три команды набирают в группе по 3 очка и будут считать разницу мячей, которую себе как раз могут набить участники последнего матча
Gahi
Gahi
вчера в 21:49
Для ФИФА - это главное создать видимость работу, за которой крутятся большие деньги 💰 💰 💰.
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:40
Уже не знают, как изголиться.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:38
Реформаторы уже надоели! Оставьте как есть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:32, ред.
Прочитали мой комментарий в конце ноября, в котором я предлагал именно такой формат, и вот результат - послушались.
112910415
112910415
вчера в 21:25
необходимо ввести правило об обязательном постоянном изменении правил ! )
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:12
А Потом все сборные мира абсолютно все на всех трах бабах и нет никого ну почти, кто выжил тот победил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:12
Это в группе из 3 команд 2 играют а одна отдыхает? А потом свеженькая играет против уставшей команды?
Хотя при 16 группах матчи будут раз в ннделю внутри группы.
Но всё равно ересь...
3bsv9s437ns8
3bsv9s437ns8
вчера в 21:11
Хотят развивать футбол больше а получается наоборот
Евгений 76
Евгений 76
вчера в 21:06
Предлагаю 8 групп по 6 команд. Более реальные результаты получаются
Namuri
Namuri
вчера в 20:58
Формат всегда другой
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:54
Хотят подогнать под америкосов и сделать их вечными чемпионами.
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
Для нас, непокорных, фига из трёх пальцев отличается от фиги из четырёх только расположением большого пальца.
Знатог
Знатог ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:53
Ага, непокорные для здравого смысла.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:53
Можно и так замутить, а можно и круче!
lotsman
lotsman
вчера в 20:51
Есть предпосылки, что Россию не допустят на следующий чемпионат Мира. Так что мы можем не опробывать новый вариант.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:50
Для кого как .
Знатог
Знатог
вчера в 20:50
Вариант с 3 командами это идиотизм. Конечно лучше вариант с 4 командами. И чтобы выходили третьи команды из разных групп. Будет конкуренция не только в группах, но и между разными группами. Будет интереснее.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:49
Мы не изгои - мы непокорные.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:48, ред.
Да хоть 200 команд . Нас всё равно не пустят . Мы - изгои . Да и ехать не с чем .
pomor45
pomor45 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 20:47
По сути так оно и есть, если принять, что отборочный этап - это стадия ЧМ.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:47
Это новая можа цветов радуги..
LG T-800
LG T-800
вчера в 20:43
Я бы оставил всё как есть, как сейчас. Но раз так, мне симпатичен больше вариант 12 групп по 4 команды
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 20:34
Для ''умных''чинуш из ФИФА,предлагаю вообще не проводить отбор,все 195 стран в группы и начинать плей-офф с 1/32!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))
Futurista
Futurista
вчера в 20:31
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
Да чего мелочиться - давайте команд 128 и нормально!
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