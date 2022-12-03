Формат чемпионата мира 2026 снова могут изменить

Формат чемпионата мира 2026 года вновь могут изменить.
ФИФА ранее утвердила формулу проведения турнира: 16 групп по 3 команды в каждой, 32 команды попадут в плей-офф. Но появилось предложение с альтернативным вариантом: 12 групп по 4 коллектива в каждой. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 8 лучших из числа тех, кто занял третье место в своем квартете. ФИФА примет решение после окончания чемпионата мира в Катаре.
Мировое первенство 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике.
с другой стороны, этот формат может способствовать неприятным полудоговорнякам, когда две команды в заключительном туре могут решать судьбу третьей команды. и тут даже серии пенальти в случае ничьих не помогут, так как могут быть вариант, что все три команды набирают в группе по 3 очка и будут считать разницу мячей, которую себе как раз могут набить участники последнего матча
с другой стороны, этот формат может способствовать неприятным полудоговорнякам, когда две команды в заключительном туре могут решать судьбу третьей команды. и тут даже серии пенальти в случае ничьих не помогут, так как могут быть вариант, что все три команды набирают в группе по 3 очка и будут считать разницу мячей, которую себе как раз могут набить участники последнего матча