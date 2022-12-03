Формат чемпионата мира 2026 снова могут изменить

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вчера, 20:26

Формат чемпионата мира 2026 года вновь могут изменить.

ФИФА ранее утвердила формулу проведения турнира: 16 групп по 3 команды в каждой, 32 команды попадут в плей-офф. Но появилось предложение с альтернативным вариантом: 12 групп по 4 коллектива в каждой. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 8 лучших из числа тех, кто занял третье место в своем квартете. ФИФА примет решение после окончания чемпионата мира в Катаре.