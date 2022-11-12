Результат матча между сборными Узбекистана и России пойдёт в зачёт ФИФА

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вчера, 14:26

Результат контрольного матча между сборными Узбекистана и России пойдет в зачет рейтинга ФИФА , организация авторизовала эту игру. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.

Ассоциация футбола Узбекистана получила авторизацию от Азиатской конфедерации футбола. Российский футбольный союз получил авторизацию от Союза европейских футбольных ассоциаций. После этого Ассоциация футбола Узбекистана и Российский футбольный союз получили авторизацию на матч от ФИФА . В игре предусмотрено шесть замен. Результат матча пойдет в зачет рейтинга ФИФА .

Матч состоится 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.