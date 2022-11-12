Результат матча между сборными Узбекистана и России пойдёт в зачёт ФИФА

Результат контрольного матча между сборными Узбекистана и России пойдет в зачет рейтинга ФИФА, организация авторизовала эту игру. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.
Ассоциация футбола Узбекистана получила авторизацию от Азиатской конфедерации футбола. Российский футбольный союз получил авторизацию от Союза европейских футбольных ассоциаций. После этого Ассоциация футбола Узбекистана и Российский футбольный союз получили авторизацию на матч от ФИФА. В игре предусмотрено шесть замен. Результат матча пойдет в зачет рейтинга ФИФА.
Матч состоится 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.
PS ну что через пару лет Россия по рейтингу в фифа будет как раз находится где то рядом с Узбекистаном, а может и еще ниже на уровне условного Гибралтара.
PS ну что через пару лет Россия по рейтингу в фифа будет как раз находится где то рядом с Узбекистаном, а может и еще ниже на уровне условного Гибралтара.