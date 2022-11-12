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Результат матча между сборными Узбекистана и России пойдёт в зачёт ФИФА

вчера, 14:26
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20.11.2022 в 15:00 Не начался

Результат контрольного матча между сборными Узбекистана и России пойдет в зачет рейтинга ФИФА, организация авторизовала эту игру. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.

Ассоциация футбола Узбекистана получила авторизацию от Азиатской конфедерации футбола. Российский футбольный союз получил авторизацию от Союза европейских футбольных ассоциаций. После этого Ассоциация футбола Узбекистана и Российский футбольный союз получили авторизацию на матч от ФИФА. В игре предусмотрено шесть замен. Результат матча пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Матч состоится 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:35
Это что-то вроде утешительного приза за бесполезную уплату взносов в ФИФА. Почётная грамота вместо премии.
Ферганец
Ферганец ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:16
Люди пишут буд-то сборная Россия на первом месте рейтинге Фифа хочу сказать особо разница не вижу что Россия что Узбекистан играть не умеют
РусБрянск
РусБрянск ответ minai (раскрыть)
вчера в 17:56
Ключевое слово "вдруг если случится" надо выиграть сперва
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:47, ред.
А с таджиками не пойдет рейтинг....???
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 16:17
Не удивлюсь,если Узбекистан выиграет
minai
minai
вчера в 15:51
Ну наконец то. Если нам вдруг случится победить в этом жёстком противостоянии, мы взлетим ввысь в рейтинге ФИФА. Дух захватывает!
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:50
Да с такими соперниками мы на первое место выйдем в зачете ФИФА.
lotsman
lotsman
вчера в 15:43
Сборная должна играть с любым соперником, возможным на данный момент.
DXTK
DXTK
вчера в 15:41, ред.
ну что уже привыкаем играть в азиатской лиге. Европа для нас уже закрыта, Босния отказалась с нами играть, но мы не отчаялись уже сыграли с Киргизией, дальше Таджикистан, Узбекистан............. как раз Россия нашла свой уровень.

PS ну что через пару лет Россия по рейтингу в фифа будет как раз находится где то рядом с Узбекистаном, а может и еще ниже на уровне условного Гибралтара.
dok66
dok66
вчера в 15:37
Ну и хорошо . Хоть какой-то стимул для сборной .
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:30
Лучше вообще не играть, чем шары гонять с этими любителями. Детский сад б....!
4gj6namfrgyy
4gj6namfrgyy
вчера в 15:17
Вот радость-то какая в тот день, когда все будут уже в Катаре!
d1metras
d1metras
вчера в 15:08
Конечно печально все это наблюдать Киргизия,Узбекистан,Таджикистан вместо некогда сборных Бельгии,Аргентины и Италии.. организовали бы матч Сборная России против Сборной легионеров РПЛ. Было бы на мой взгляд поинтересней...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:28
Ну надо же, хоть какие то сдвиги.
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