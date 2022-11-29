ФИФА подтвердила, что первый гол в матче с Уругваем забил Фернандеш

ФИФА подтвердила, что первый гол сборной Португалии в матче 2-го тура ЧМ-2022 забил не Криштиану Роналду, а Бруну Фернандеш.
Ранее Федерация футбола Португалии пыталась доказать, что автором первого мяча был Роналду.
В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, мы можем окончательно подтвердить отсутствие контакта с мячом у Криштиану Роналду в моменте с первым голом.
Наши измерения показали, что какого-либо воздействия внешней силы на мяч не было. Датчик с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть очень точными в нашем анализе.
Добавлю, что лично меня смешили его "финты" - дёргания ногами на месте, на которые соперники не обращали никакого внимания. Однажды он даже отдал пас небрежно плечиком, показывая всем, вот какой он молодЕц. В общем, полнейшая деградация футболиста.
Всё, это был мой последний комментарий по этому товарищу.
Добавлю, что лично меня смешили его "финты" - дёргания ногами на месте, на которые соперники не обращали никакого внимания. Однажды он даже отдал пас небрежно плечиком, показывая всем, вот какой он молодЕц. В общем, полнейшая деградация футболиста.
Всё, это был мой последний комментарий по этому товарищу.
Так что футбольный мир сборную Португалии знает давно. Кстати, после неудачного выступления, на том чемпионате, бразильцев и блестящей игры Эйсебио многие специалисты футболистом номер ОДИН называли не Пеле, а Эйсебио.
Так что футбольный мир сборную Португалии знает давно. Кстати, после неудачного выступления, на том чемпионате, бразильцев и блестящей игры Эйсебио многие специалисты футболистом номер ОДИН называли не Пеле, а Эйсебио.
PS Роналду больше чем сборная Португалия!!!
PS Роналду больше чем сборная Португалия!!!
https://www.youtube.com/watch?v=WKeo2FRs0wM
Пролистай его голы в Ютубе,потом тебе стыдно станет.
Как забивал Месси обводя пол команды много раз,таких голов у рона нет ни одного.
Пролистай его голы в Ютубе,потом тебе стыдно станет.
Как забивал Месси обводя пол команды много раз,таких голов у рона нет ни одного.