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ФИФА подтвердила, что первый гол в матче с Уругваем забил Фернандеш

вчера, 15:10
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

ФИФА подтвердила, что первый гол сборной Португалии в матче 2-го тура ЧМ-2022 забил не Криштиану Роналду, а Бруну Фернандеш.

Ранее Федерация футбола Португалии пыталась доказать, что автором первого мяча был Роналду.

В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, мы можем окончательно подтвердить отсутствие контакта с мячом у Криштиану Роналду в моменте с первым голом.

Наши измерения показали, что какого-либо воздействия внешней силы на мяч не было. Датчик с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть очень точными в нашем анализе.

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Все комментарии
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 21:46
Несомненно гол Бруну Фернандеша! Но, если бы такой навес делал Роналду и кто то другой типо бы коснулся, что бы тогда орали те кто пишут что ему всё можно? Точно также орали бы наоборот, Даааа ему записали этот гол 100% мол, кто то коснулся или благодаря этому моменту был бы гол… Вообщем цирк)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:36
Погулял, позанимался гимнастикой на свежем воздухе, полюбовался на звёзды, что пошло мне явно на пользу, а потому задам вопрос, который совершенно не подымался в комментариях, а именно: кто-нибудь из вас обратил внимание на то, что партнёры Роналду совершенно игнорировали его в игре. Они просто не обращали на него внимания, так как играли быстро и комбинировали исключительно между собой. В такой игре "наш Рон" был совершенно лишним и только семенил по полю, с мольбой в глазах поднимая руку, когда вдруг оказывался на передней линии.
Добавлю, что лично меня смешили его "финты" - дёргания ногами на месте, на которые соперники не обращали никакого внимания. Однажды он даже отдал пас небрежно плечиком, показывая всем, вот какой он молодЕц. В общем, полнейшая деградация футболиста.
Всё, это был мой последний комментарий по этому товарищу.
cska1948
cska1948 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 21:23
Сборная Португалии во главе с Эйсебио на ЧМ, в 1966 году, стала ТРЕТЬЕЙ.
Так что футбольный мир сборную Португалии знает давно. Кстати, после неудачного выступления, на том чемпионате, бразильцев и блестящей игры Эйсебио многие специалисты футболистом номер ОДИН называли не Пеле, а Эйсебио.
Amiralla
Amiralla
вчера в 21:20
А почему это так важно?
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 21:09
плакса все ноет и бьется в истерики ЭТО МОЙ ГОООООООЛ
Tostao
Tostao ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
Благодаря Эйсебеу, о Португалии, как о футбольной стране, знают уже давным давно. И навряд ли Роналду побил его рекорд результативности в сборной, если бы "Чёрная жемчужина" играла с еврокарликами, включая всякие Прибалтики и прочая.
Tostao
Tostao
вчера в 20:53
Вот Бруну, судя по его интервью, все-равно, кто забил, главное - выиграла Команда! А Рон готов на изнанку выкрутиться, что бы переписали гол на его счёт, подключил даже Федерацию. И это говорит о многом.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:47
Для Роналду не имеет значения гол на кого будут записывать а вот сборная Португалии нужны максимально рекорды Роналду для их история. Возможно ближайшие десятилетия таких игроков в Португалии не будет. Благодаря Роналду о Португалии знають весь мир .
neukomm
neukomm ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 20:14
Больше удивляет, зачем Роналду пытался на себя этот мяч записать. Он же наверняка понимал, что не касался мяча.
Zak11
Zak11
вчера в 19:38
Очень плохой жест со стороны сборной Португалии. Зачем это было оспаривать? Ну ладно это был бы автогол, зачем у Бруну отбирать этот заслуженный мяч? Мне кажется в раздевалке от этого только повысится накал, который может сказаться на результатах.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Swift2005 (раскрыть)
вчера в 19:35
Здесь дело даже не в статистике, а в пользе, которую ты приносишь команде.
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 19:31
Плздно они это написали, у саматропинщика уже сердечко прихватило от новости что Рон забил, он перед чемпом столько допинга сожрал а тут такое
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 19:25
Одно уточнение к вашему " Если бы он был знаменитым...". Правильно "Если бы он был порядочным".
Vadik
Vadik
вчера в 19:21
У Роналду началась спортивная агония!
DXTK
DXTK
вчера в 19:11, ред.
Роналду видать на последок хочет и в сборной завершить Карьеру со скандалом!!! в МЮ ему мало было.

PS Роналду больше чем сборная Португалия!!!
pomor45
pomor45
вчера в 19:04
Против техники не попрёшь. Датчик взяток не берёт и поблажек записным звёздам не делает. Датчик в мячик внедрили. Осталось взятчик изобрести.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Swift2005 (раскрыть)
вчера в 17:52
Когда сделал результат можно и поразмахивать, дело то не хитрое)
Swift2005
Swift2005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:50
вот-вот, брал бы пример португальский пень с Э.Валенсии как надо забивать, а не размахивать руками после матча))
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 17:47, ред.
Вас всех ждет это!!!!!!!!!!!!!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 17:35
А как он забил в ворота Мексики?
Пролистай его голы в Ютубе,потом тебе стыдно станет.
Как забивал Месси обводя пол команды много раз,таких голов у рона нет ни одного.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 17:29
Роналду в плей-офф,а гномяра офлайн)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Swift2005 (раскрыть)
вчера в 17:28
Эннер Валенсия в три раза больше голов гномяры с игры) шах и мат
Olegon111
Olegon111
вчера в 17:14
Роналду плачет
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:12
И без технологий было видно, что мяч как летел - так и приземлился в ворота... Большего эгоиста свет не видел... Пусть в шахматы играет... Там не надо дриблинга, ударов, скорости и кординации... Там прилизанные волосы ему уже не помешают... От гелевого одни скандалы на этом ЧМ... То нырки, то волосы "бога"... Хе-хе..
Крымский Мост
Крымский Мост ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:07
    Imrebellion
    Imrebellion ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 16:54
    Да, да, да. Какое же мастерство! 75% заслуга Роналду, 250% Бруно, 325% вратаря, 100500% заслуга Месси за мотивацию и причастность во всех темах.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:51
    великий эгоист и сборную втянул в свои интриги ...
    Бонжорно
    Бонжорно ответ Beno444 (раскрыть)
    вчера в 16:47
    настощий лидер сборной Потуглаии толко Рональду. Бурну украл у него гол
    Бонжорно
    Бонжорно ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 16:46, ред.
    Месси вообще толко с пеналти умеет забиват
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Принцип гола не изменился - это занести мяч в ворота. И если Месси ко второму голу в ворота Мексики не имеет ни малейшего отношения то победный гол в ворота Уругвая, определивший выход из группы на 75% на мастерстве Роналду
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