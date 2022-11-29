ФИФА подтвердила, что первый гол в матче с Уругваем забил Фернандеш

ФИФА подтвердила, что первый гол сборной Португалии в матче 2-го тура ЧМ -2022 забил не , а .

Ранее Федерация футбола Португалии пыталась доказать, что автором первого мяча был Роналду.

В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, мы можем окончательно подтвердить отсутствие контакта с мячом у Криштиану Роналду в моменте с первым голом.

Наши измерения показали, что какого-либо воздействия внешней силы на мяч не было. Датчик с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть очень точными в нашем анализе.