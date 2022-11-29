ФИФА проанализирует заявку португальцев о возможном голе Роналду Уругваю

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вчера, 14:58

ФИФА проанализирует и решит, кто является автором первого гола сборной Португалии в матче с Уругваем во 2-м туре ЧМ -2022 (2:0).

Счёт во встрече был открыт на 54-й минуте. пытался замкнуть передачу , возможно, коснувшись мяча в итоге. Гол изначально был записан на Роналду, но позже автором был признан Фернандеш.

Ранее сообщалось о том, что португальцы собираются предоставить ФИФА доказательства того, что счёт в игре открыл всё-таки Роналду.