ФИФА проанализирует заявку португальцев о возможном голе Роналду Уругваю

ФИФА проанализирует и решит, кто является автором первого гола сборной Португалии в матче с Уругваем во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).
Счёт во встрече был открыт на 54-й минуте. Криштиану Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша, возможно, коснувшись мяча в итоге. Гол изначально был записан на Роналду, но позже автором был признан Фернандеш.
Ранее сообщалось о том, что португальцы собираются предоставить ФИФА доказательства того, что счёт в игре открыл всё-таки Роналду.
Техническая комиссия ФИФА детально проанализирует заявку Федерации футбола Португалии, чтобы решить, кто на самом деле забил первый гол за сборную Португалии.
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Пункт 2.
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Пункт 2.
Продлил на пол года.
Продлил на пол года.
Португал пусть радуется, что он на горбу такой звёздной Португалии в плэй-офф вышел, при этом являясь балластом для команды и явно занимая чьё-то место на поле.
Португал пусть радуется, что он на горбу такой звёздной Португалии в плэй-офф вышел, при этом являясь балластом для команды и явно занимая чьё-то место на поле.