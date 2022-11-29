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ФИФА проанализирует заявку португальцев о возможном голе Роналду Уругваю

вчера, 14:58
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

ФИФА проанализирует и решит, кто является автором первого гола сборной Португалии в матче с Уругваем во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).

Счёт во встрече был открыт на 54-й минуте. Криштиану Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша, возможно, коснувшись мяча в итоге. Гол изначально был записан на Роналду, но позже автором был признан Фернандеш.

Ранее сообщалось о том, что португальцы собираются предоставить ФИФА доказательства того, что счёт в игре открыл всё-таки Роналду.

Техническая комиссия ФИФА детально проанализирует заявку Федерации футбола Португалии, чтобы решить, кто на самом деле забил первый гол за сборную Португалии.

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Все комментарии
Johnes
Johnes
вчера в 21:36
Вся эта история превратилась в фарс. Федерация футбола Португалии настаивает, что гол забил Роналду. Все остальные новости на чм отодвигаются на второй план. Очевидно, что эта часть пиар компании вокруг бегунка без клубной прописки, чтобы выгодно его продать богатым нефтяным хозяевам. Что касается самой истории, то это просто позор, когда национальная структура попросту плюет на командное достижение в угоду одного престарелого бесстыдника, давно ни в грош не ставящего успехи коллектива, возомнившего себя полубогом.
амурец
амурец
вчера в 17:10
Ну раз ФИФА считает то гол Фернандеша хотя ФИФА верить тоже нельзя, сколько липовых ЗМ это контора отдала
kirapala
kirapala
вчера в 16:32
Хотят для статистики, но это не правда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:24
Спасибо
ДСА
ДСА
вчера в 16:21
До волос вполне возможно мяч дотронулся, вот только считать ли это касанием?
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:10
Всё по правилам:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Пункт 2.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:06
А это по правилам, или в виде исключения?
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:55
Почему бы и не попробовать)
Продлил на пол года.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:51, ред.
23300 комментариев мало для получения VIP ? Нужно в угадайку играть?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:38
Я просто офигеваю, как все пляшут под дудку этого дайвера. Аж противно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:37, ред.
Стыдоба.Забыть Геростратова Роналду Нарциссовича.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 15:12
Вот по мне, это неуважение к Бруну Фернандешу.

Португал пусть радуется, что он на горбу такой звёздной Португалии в плэй-офф вышел, при этом являясь балластом для команды и явно занимая чьё-то место на поле.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 15:11
Самое главное то,что Португалия в плей-офф,а пешеход с аргентиной не выйдет из группы..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:10
Как же они его тащут. Главное не то, что португальцы забили, а что б именно он.
Köln
Köln
вчера в 15:06
Во смех!
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