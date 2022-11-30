Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФАЧемпионат мира 2026

На групповом этапе чемпионата мира 2026 может быть введена серия пенальти

вчера, 18:58

Во время группового этапа чемпионата мира 2026 года могут быть введены серии пенальти, ФИФА изучает возможность осуществления данной реформы.

Серия пенальти будет проводиться в случае ничейного результата, ее победитель получит дополнительный балл. Директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен прокомментировал данную идею.

Серия пенальти может быть введена для турниров с группами из трёх сборных.

Напомним, что на мировом первенстве 2026 года впервые в истории примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике. Сборные будут разделены на 16 групп по 3 команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФИФА подтвердила, что первый гол в матче с Уругваем забил Фернандеш
29 ноября
ФИФА проанализирует заявку португальцев о возможном голе Роналду Уругваю
29 ноября
Инфантино стал единственным кандидатом в президенты ФИФА
17 ноября
Результат матча между сборными Узбекистана и России пойдёт в зачёт ФИФА
12 ноября
ФИФА не будет запрещать проведение Кубка России во время чемпионата мира
04 ноября
В ФИФА призвали участников чемпионата мира не втягивать футбол в политику
04 ноября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:57
Печально, что ЧМ 2022 последний нормальный чемпионат... всем адекватным людям ясно, что увеличение числа сборных на ЧМ 2026 не приведет к увеличению качества этих сборных, а приведет к появлению ещё большего числа проходных матчей. лучше смотреть матчи между условной Германией и Испанией, чем условными, Австралией и Данией. чем больше матчей между ТОП-сборными на ЧМ тем лучше.
Antonio Antonio
Antonio Antonio
вчера в 21:56
Нынешний чемпионат последний ,который будет интересно смотреть .Глобализация дошла и до футбола.Эх.Как бы руки глобалистоа не дошли до ЛЧ.Чтоб ее им не захотелось усовершенствовать.Скучаю по футбольным нулевым и девяностым.Все было проще,футболисты были проще.Турниры были интереснее.
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:35
хватит 94 в футбол
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Это автобусникам на руку. Есть возможность дотянуть до пенальти, а там его величество случай поможет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:43, ред.
А почему не 12 групп по 4 в каждой ? Не надо заморачиваться нововведениями в виде пенальти, проиграть по которым обидно вдвойне, втройне; и каждая команда проведёт по три матча, где сможет полностью раскрыться, избежать случайностей и исправить турнирное положение.
Представьте только: три года отборочных игр, напряг всех сил и... всего два матча в группе, после которых ты, скрепя зубами, "со спокойной душой" возвращаешься в родные Пенаты. В высшей степени несправедливо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:40
Когда этих срамных реформаторов разгонят и футбол вернётся??? Впрочем,кто их разгонит,если они представители "общака".
x9h5wwjne3ue
x9h5wwjne3ue
вчера в 20:18
Всем на это глубоко пофигу.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:56
А чего 48 ?
Почему не 84 ?

42 группы по 2-е команды...2 тайма по 23 минуты....в каждой группе по серии пенальти - в каждом тайме...поле разделить на 2-е части...чтоб играло сразу 4 команды...надоели одни - смотри других...билеты в 2 раза дороже - на 4 команды...все судьи - женщины...так прикольней.....в сб. Португалии у все игроки в майках "Роналду"..всё равно все голы на него записывают...Германия и Аргентина вступают со 2-го круга...ибо в первом играть не умеют...да много чего можно придумать...чтоб окончательно заобсурдить этот вид спорта...чем в принципе и занимаются ФИФАвские менеджеры...
Zak11
Zak11
вчера в 19:47
Прям как в кубке России. Перенимают опыт)
arsworld
arsworld
вчера в 19:33
А дальше что, кунг фу добавят? Галактический футбол?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:12
Дурдом
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 19:06
Как они зае..ли, реформаторы ху...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 