На групповом этапе чемпионата мира 2026 может быть введена серия пенальти

1669823937

вчера, 18:58

Во время группового этапа чемпионата мира 2026 года могут быть введены серии пенальти, ФИФА изучает возможность осуществления данной реформы.

Серия пенальти будет проводиться в случае ничейного результата, ее победитель получит дополнительный балл. Директор ФИФА по техническому развитию прокомментировал данную идею.

Серия пенальти может быть введена для турниров с группами из трёх сборных.