На групповом этапе чемпионата мира 2026 может быть введена серия пенальти

Во время группового этапа чемпионата мира 2026 года могут быть введены серии пенальти, ФИФА изучает возможность осуществления данной реформы.
Серия пенальти будет проводиться в случае ничейного результата, ее победитель получит дополнительный балл. Директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен прокомментировал данную идею.
Серия пенальти может быть введена для турниров с группами из трёх сборных.
Напомним, что на мировом первенстве 2026 года впервые в истории примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике. Сборные будут разделены на 16 групп по 3 команды.
Представьте только: три года отборочных игр, напряг всех сил и... всего два матча в группе, после которых ты, скрепя зубами, "со спокойной душой" возвращаешься в родные Пенаты. В высшей степени несправедливо.
Представьте только: три года отборочных игр, напряг всех сил и... всего два матча в группе, после которых ты, скрепя зубами, "со спокойной душой" возвращаешься в родные Пенаты. В высшей степени несправедливо.