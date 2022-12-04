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Сычёв: «Сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022»

сегодня, 12:37

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

Могла бы сборная России чего-то добиться в Катаре — это сослагательное наклонение. Учитывая тот футбол и результаты, которые показывают сборные в Катаре, у нас были бы хорошие шансы на выход из группы.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:33
Добра Вам!

Если Вам не трудно, то объясните мне пожалуйста где я "нафлудил"... чтобы в дальнейшем этого не повторять.

Пи.Си. Обычно пишу более четырех слов, даже когда пишу со смарта
BENFICA
BENFICA
сегодня в 13:28
Да что там выйти из группы, могла бы и выиграть чемпионат мира.
112910415
112910415
сегодня в 13:25
побеждать языком не очень трудно
adekvat
adekvat
сегодня в 13:18
Сычев это тот который играл Психа в физруке? Тогда все понятно, про выход из группы.
Baggio R.
Baggio R. ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:12
В середине 90-ых была сильнейшая за всю историю сборная России по именам, которая даже занимала 3-ье место в рейтинге ФИФА, но так ничего и не выиграла. Одни интриги и скандалы...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:11
Не смешил бы народ Дима
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:51
Мы бы им, как дали?!). Жалко наших не было!?
shlomo
shlomo
сегодня в 12:45
Иногда удивляешься, как у нас творчески подходят к процессам, в которых не участвуем. И комментарии на уровне, "был бы Эверест у нас, нам до Луны было бы ближе".... и всё железобетонно...

Ну а так что, просто представьте, каким составом мы бы сейчас играли в Катаре. В воротах находящийся в ужасной форме Сафонов, у которого в среднем по полтора пропущенных за матч в РПЛ и куча бабочек. Возможно Кафанов привел бы его в чувства, но не факт. В центре после травмы Дивеева вышел бы в паре с Джикия либо Осипенко, либо сырой Литвинов. Слева в защите бегал бы старый дед Кудряшов, который в Турции уже в запас присел, а справа паталогически не умеющий играть в защите Караваев. Опорник Баринов из аутсайдера РПЛ. Перед ним Кузяев и Головин, ну здесь ок, принимается. В атаке прямолинейная электричка Ионов, переоцененные Захарян либо Мостовой, или Миранчук, имеющий привычку надевать шапку-невидимку вместе с футболкой национальной команды. Ну и на острие либо Смолов, либо Соболев. Кайф? Да по-любому теневой фаворит, не иначе. Если серьезно, то более убогой по именам сборной на моей памяти еще не было....
fcbv2dssy4bs
fcbv2dssy4bs
сегодня в 12:41
Вот зачем он это сказал?
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 12:40
Но она не играет на чемпионате мира.
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