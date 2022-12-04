Сычёв: «Сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.
Могла бы сборная России чего-то добиться в Катаре — это сослагательное наклонение. Учитывая тот футбол и результаты, которые показывают сборные в Катаре, у нас были бы хорошие шансы на выход из группы.
Ну а так что, просто представьте, каким составом мы бы сейчас играли в Катаре. В воротах находящийся в ужасной форме Сафонов, у которого в среднем по полтора пропущенных за матч в РПЛ и куча бабочек. Возможно Кафанов привел бы его в чувства, но не факт. В центре после травмы Дивеева вышел бы в паре с Джикия либо Осипенко, либо сырой Литвинов. Слева в защите бегал бы старый дед Кудряшов, который в Турции уже в запас присел, а справа паталогически не умеющий играть в защите Караваев. Опорник Баринов из аутсайдера РПЛ. Перед ним Кузяев и Головин, ну здесь ок, принимается. В атаке прямолинейная электричка Ионов, переоцененные Захарян либо Мостовой, или Миранчук, имеющий привычку надевать шапку-невидимку вместе с футболкой национальной команды. Ну и на острие либо Смолов, либо Соболев. Кайф? Да по-любому теневой фаворит, не иначе. Если серьезно, то более убогой по именам сборной на моей памяти еще не было....
Ну а так что, просто представьте, каким составом мы бы сейчас играли в Катаре. В воротах находящийся в ужасной форме Сафонов, у которого в среднем по полтора пропущенных за матч в РПЛ и куча бабочек. Возможно Кафанов привел бы его в чувства, но не факт. В центре после травмы Дивеева вышел бы в паре с Джикия либо Осипенко, либо сырой Литвинов. Слева в защите бегал бы старый дед Кудряшов, который в Турции уже в запас присел, а справа паталогически не умеющий играть в защите Караваев. Опорник Баринов из аутсайдера РПЛ. Перед ним Кузяев и Головин, ну здесь ок, принимается. В атаке прямолинейная электричка Ионов, переоцененные Захарян либо Мостовой, или Миранчук, имеющий привычку надевать шапку-невидимку вместе с футболкой национальной команды. Ну и на острие либо Смолов, либо Соболев. Кайф? Да по-любому теневой фаворит, не иначе. Если серьезно, то более убогой по именам сборной на моей памяти еще не было....