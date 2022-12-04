Сычёв: «Сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022»

Экс-форвард «Локомотива» предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

Могла бы сборная России чего-то добиться в Катаре — это сослагательное наклонение. Учитывая тот футбол и результаты, которые показывают сборные в Катаре, у нас были бы хорошие шансы на выход из группы.