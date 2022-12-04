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Тилеманс не хочет переходить в «Барселону»

вчера, 23:40

«Барселона» хочет подписать центрального полузащитника. Для клуба усиление данной позиции является одним из приоритетов, поскольку контракт Серхио Бускетса с каталонцами истекает по окончании текущего сезона. Одним из вариантов усиления является футболист «Лестера» Юри Тилеманс, однако бельгиец не хочет переходить в стан «сине-гранатовых».

Контракт Тилеманса с «лисами» действует до лета 2023 года. С января игрок сможет вести переговоры с другими командами. Вероятно, нежелание переходить в «Барсу» обусловлено наличием у Тилеманса договоренности с другим клубом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала».

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Все комментарии
JUVENTUS
JUVENTUS
сегодня в 02:25
Вот правильно, давай в Ювентус.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:55
Ему не будет хорошо в Барсе.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 23:54
Было бы интересно
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 23:53
На фиг это болото
SHEARER
SHEARER
вчера в 23:50
Вдруг в Ньюкасле Юнайтед окажется, всё может быть!
Гость
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