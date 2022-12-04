Тилеманс не хочет переходить в «Барселону»

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вчера, 23:40

«Барселона» хочет подписать центрального полузащитника. Для клуба усиление данной позиции является одним из приоритетов, поскольку контракт Серхио Бускетса с каталонцами истекает по окончании текущего сезона. Одним из вариантов усиления является футболист «Лестера» , однако бельгиец не хочет переходить в стан «сине-гранатовых».

Контракт Тилеманса с «лисами» действует до лета 2023 года. С января игрок сможет вести переговоры с другими командами. Вероятно, нежелание переходить в «Барсу» обусловлено наличием у Тилеманса договоренности с другим клубом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала».