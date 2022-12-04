Пора обновляться. Как чемпионат мира поможет Клоппу изменить полузащиту в «Ливерпуле»

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вчера, 17:14

Рассматриваем потенциальных новичков «Ливерпуля» в полузащиту.

О текущем положении дел в средней линии «красных»

О беде средней линии «Ливерпуля» уже давно ходят разговоры и споры. В преддверии сезона 22/23 многие болельщики команды убедительно твердили о необходимости обновления полузащиты. В начале лета так и планировалось — клуб хотел приобрести Орельена Тчуамени из «Монако», но в борьбу вмешался мадридский «Реал». Француз изъявил желание переехать в Мадрид, а «Ливерпуль» не смог предложить сумму больше той, что предложил королевский клуб.

К концу летнего трансферного окна ситуация уже была плачевной не только в выступлениях «Ливерпуля», но и с выбором игроков в полузащиту. Наби Кейта и Окслейд-Чемберлен были травмированы и остались за пределами заявки на Лигу чемпионов, Фабиньо был в худшей форме с момента переезда на «Энфилд», Тьяго Алькантара и Хендерсон не могут играть на постоянной основе из-за периодических повреждений, Джеймс Милнер хоть и железный, но ему уже 37 лет, и во многих ситуациях он банально не успевает. Да и средний возраст выше перечисленных игроков уже перевалил за 30 лет. Остаются молодые Харви Эллиотт и Кертис Джонс.

Наименьшие претензии получают Харви Эллиотт и Тьяго Алькантара, который кардинально влияет на игру «Ливерпуля» — команда с ним и без него играет абсолютно по-разному. Что касается Харви, то он был признан лучшим игроком августа и сентября в клубе. Однако нельзя сказать, что он уже зрелый, сформировавшийся игрок — в его игре заметно умение читать поле и видеть открывания партнеров, но исполнение еще стоит подтянуть. Однако это не мешает ему быть лучшим в Премьер-Лиге по показателю BuildUp, несмотря на конкуренцию таких мастодонтов.

С учетом того, что летом 2024 года контракты истекают у Милнера, Кейта и Окслейд-Чемберлена, «Ливерпулю» предстоит всерьез обновить свою среднюю линию и, по-хорошему, надолго.

Главная цель — Джуд Беллингем, сборная Англии

То, что Джуд является главной трансферной целью «Ливерпуля», известно уже больше года. Провести трансфер прошедшим летом не представлялось возможным в связи с тем, что «Боруссия» уже продала одну из двух главных звезд — Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити», и не была готова отпускать еще одного топ-игрока, поскольку это был бы слишком серьезный удар для клуба.

В последний месяц о намерениях «Ливерпуля» приобрести Джуда не написал только ленивый — Юрген Клопп и клуб предпринимают огромные усилия, чтобы подписать молодого англичанина. Да и сам игрок не прочь, ведь его кумиром был не кто иной, как Стивен Джеррард:

Джеррард, наверное, был для меня самым главным кумиром. Он был футболистом мирового уровня, а его способности — это невероятно. Когда ваши кумиры находят время, чтобы оценить вашу игру, это что-то особенное. Я не могу сравнивать себя с Джеррардом, потому что это неуважительно по отношению к нему и его достижениям.

Но вот другие самого Джуда по манере игры сравнивают со Стивеном Джеррардом. Беллингем, как и легенда «Ливерпуля» — очень универсальный футболист, способный как и убежать вперед, поддержав нападение, так и опуститься в оборону, создав большую плотность.

К слову, о связи Джуда с «Ливерпулем». На мундиале в Катаре постоянно появляются его совместные фотографии с Трентом Александер-Арнольдом — будь то тренировка или вечерняя прогулка. А по словам центрального защитника сборной Англии, Джордан Хендерсон и вовсе взял Джуда под свое крыло:

Хендо для всех нас является примером, такие зрелые и опытные игроки нужны команде. Он заботится о Джуде как настоящий отец. Хендерсон нередко подкалывает его, но при этом всячески окружает его заботой.

Мойсес Кайседо, сборная Эквадора

Информация о возможном переходе 21-летнего эквадорца за 85 млн фунтов предыдущим летом вызвала удивление у многих футбольных болельщиков. Ведь на взрослом уровне у игрока с трудом наберется всего лишь пару десятков матчей. 8 за «Брайтон» в сезоне 21/22 и еще 12 во второй лиге Бельгии. Странно для такого ценника.

Однако скаутинговый отдел «Ливерпуля» славится довольно хорошей аналитикой и редко способен промахиваться с трансферами. «Брайтон», в свою очередь, тоже не из самых худших команд в этом плане и уже раскрыл для нас немало хороших футболистов. Так и Мойсес Кайседо, появившийся буквально из ниоткуда. В прошлом сезоне он смог забетонировать центр поля в матче с «Манчестер Юнайтед», впервые громко о себе заявив.

Мойсес отличается хорошей динамикой, умением находить свободное пространство и способностью к продвижению мяча. Кроме того, является основным и неприкасаемым игроком сборной Эквадора, которая вполне неплохо проявила себя на текущем чемпионате мира в Катаре. Сам Мойсес является альтернативой Джуду Беллингему, и стоит ожидать, что «Ливерпуль» обратится к «Брайтону» только в случае срыва трансфера Джуда.

Энцо Фернандес, сборная Аргентины

Другой игрок, являющийся альтернативой Джуду Беллингему, это аргентинский полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес, который успел громко о себе заявить на мундиале в Катаре. Чемпионат мира Энцо начинал в качестве игрока скамейки, но смог отвоевать место в основе сборной Аргентины, показав, что способен разгрузить Лео Месси и контролировать темп игры, распределяя мяч по мере необходимости, а также играть под давлением.

Отец полузащитника рассказывал:

В первые годы в «Ривер Плейте» его прозвали Музыкантом – говорили, что он играет так, словно руководит оркестром.

Минувшим летом Энцо переехал в португальскую «Бенфику» за 12 млн евро. «Ливерпуль» держал руку на пульсе и следил за ним еще в бытность Энцо игроком «Ривера», а уже в сентябре появилась информация, что «красные» могут приобрести аргентинца в дальнейшем.

Структура игры, выстроенной в «Бенфике», во многом напоминает прессинг Клоппа, и Энцо в этой команде является главной скрипкой. Он третий ассистент португальской лиги, лидер по касаниям, продвигающим передачам и пасам в последнюю треть, один из лучших по предголевым действиям и пасам под удар. Кроме того, Энцо выделяется по вышеперечисленным показателям и среди 8 лучших лиг Европы. И все это фактически без адаптации при переезде в Европу.

Деклан Райс, сборная Англии

О Беллингеме пишут все. О Кайседо и Фернандесе только за пределами Англии. Об интересе «Ливерпуля» к Деклану Райсу — только пресса, связанная с клубом. И это неудивительно. В последнее время появилась информация, что Деклан может покинуть «Вест Хэм» за 70 миллионов фунтов. Было бы грехом не вступать в гонку за игрока такого уровня, да еще и с английским паспортом.

Контракт Деклана Райса истекает летом-2024, и уже в следующем году у него останется год по контракту, что сделает его более доступным для тех, кто хочет видеть Деклана у себя в составе. The Telegraph недавно разместили у себя информацию, что в нем основательно заинтересован лондонский «Челси», но два других клуба Премьер-Лиги опережают их в гонке за игрока. Несложно догадаться, что одним из таких является «Ливерпуль», которому нужна свежая кровь в полузащиту.

Один из тесно связанных с «Ливерпулем» журналистов Нил Джонс недавно сообщал, что в случае если клуб будет приобретать 23-летнего опорника, то им придется расстаться с Фабиньо, и даже назвал приблизительную стоимость, которую потенциальному покупателю надо выложить за бразильца — 50 млн фунтов.

Очевидно, что размен сдавшего Фабиньо на 23-летнего англичанина, находящегося в самом соку, очень выгоден. Гари Невилл так описал недавно Деклана Райса: