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Канте покинет «Челси» по окончании текущего сезона

сегодня, 21:43

Полузащитник «Челси» Нголо Канте уйдет из клуба по окончании текущего сезона.

«Синие» уже находятся в процессе поиска более молодого исполнителя на позицию француза. Главный тренер лондонцев Грэм Поттер может решить оставить игрока, но на данный момент Канте не подписывал с «Челси» нового соглашения. Футболисту нравится клуб, город и болельщики. У него прекрасные отношения со всеми партнерами по команде. Однако отсутствие нового контракта заставляет окружение игрока предполагать, что тот покинет «Челси» летом бесплатно.

Ранее сообщалось, что Канте может перебраться в чемпионат Италии.

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Все комментарии
Komitas
Komitas
сегодня в 23:58
Канте будь здоров!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 23:01
Канте конечно по игре монстр, ему через 3 месяца исполнится 32 года, для его позиции играть и играть еще…но, проблема в том, что стал очень часто травмироваться и по долгу не играть. А ЗП у него 290к в неделю. Поэтому руководство тоже в тупике. Будет он играть, или дальше продолжит постоянно лечиться.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 22:25
Ну и руководство у нас,просто так отпустить Канте,лучшего на своей позиции в мире,который хочет играть за Челси.
Грановская как то по лучше работала,хоть я её и не особо воспринимал и считал не удачной работницей в Челси.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:12
Канте классный игрок,такой не потеряется!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:10
Канте пора играть в Лиге 1
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