Канте покинет «Челси» по окончании текущего сезона

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сегодня, 21:43

Полузащитник «Челси» уйдет из клуба по окончании текущего сезона.

«Синие» уже находятся в процессе поиска более молодого исполнителя на позицию француза. Главный тренер лондонцев Грэм Поттер может решить оставить игрока, но на данный момент Канте не подписывал с «Челси» нового соглашения. Футболисту нравится клуб, город и болельщики. У него прекрасные отношения со всеми партнерами по команде. Однако отсутствие нового контракта заставляет окружение игрока предполагать, что тот покинет «Челси» летом бесплатно.

Ранее сообщалось, что Канте может перебраться в чемпионат Италии.