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Силва призвал не недооценивать сборную Южной Кореи

вчера, 12:04
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Защитник и капитан сборной Бразилии Тиаго Силва поделился ожиданиями от предстоящего матча с Южной Кореей в 1/8 финала чемпионата мира:

Никто не думает, что это будет легко, будет очень сложная игра. Мы знаем силу Южной Кореи — это команда, которая любит играть в атаке и владеть мячом. Мы должны свести к минимуму их сильные качества, чтобы пройти в следующий этап. Бразилии придётся много работать для этого.

Последняя игра с Кореей в товарищеском матче (5:1), не имеет ничего общего с матчем 1/8 финала чемпионата мира. У нас будет очень сложная игра, и всё, что я могу сказать, это то, что мы будем готовы к ней.

Сегодня мы физически готовы к этому сложному матчу с Кореей, мы не думаем, что это будет легко. Они прошли очень сложную группу, и то, что мы должны делать, так это уважать соперника и провести отличный матч.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 12:18
Ну вы вообще Бразилы обнаглели... с такой сборной вы должны всех просто выносить с поля....
Гость
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