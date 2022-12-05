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Каземиро признался, что был удивлён атмосферой на стадионах в Англии

вчера, 10:49

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказал своё восхищение фанатами на «Олд Траффорд» и на выезде:

Больше всего меня здесь удивили болельщики. Их страсть к игре и то, как они на самом деле живут своим футболом.

Когда наступают выходные, вы можете увидеть, что футбол это их страсть и их жизнь.

Это не только здесь, на «Олд Траффорд», но и вдали от дома, вау, болельщики просто невероятные. Атмосфера и то, как нас поддерживают — просто фантастика, и это одна из вещей, которая меня больше всего удивила с тех пор, как я приехал в Англию.

Вы не можете желать большего от наших фанатов, и, более того, вы должны благодарить их за то, как они поддерживают нас. Я никогда раньше не видел ничего подобного.

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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:11
Оказывается, и без Fan ID люди люди на футбол могут ходить, и им это даже нравиться.
ДСА
ДСА
вчера в 11:35
Нет больше радостей у англичан кроме футбола. В домах то холодно.
Гость
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