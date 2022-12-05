Дест «опустошён» вылетом с чемпионата мира

Защитник сборной США признался, что опустошён тем, что его сборная вылетела с чемпионата мира в 1/8 финала:

Опустошён. Как команда, мы отдали всё для нашей страны, но к сожалению, в тот вечер нам этого не хватило. Я действительно горжусь командой и тем, как мы сражались на протяжении всего турнира.

В этой команде так много талантов и большинство из нас ещё молоды, и у нас есть много времени для развития. Через три с половиной года — летом 2026 года, на родной земле, мы будем готовы снова заставить вас всех гордиться.

Спасибо всем за вашу поддержку, мы чувствовали её на протяжении всего турнира.