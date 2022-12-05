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Дест «опустошён» вылетом с чемпионата мира

вчера, 11:52
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Защитник сборной США Сержиньо Дест признался, что опустошён тем, что его сборная вылетела с чемпионата мира в 1/8 финала:

Опустошён. Как команда, мы отдали всё для нашей страны, но к сожалению, в тот вечер нам этого не хватило. Я действительно горжусь командой и тем, как мы сражались на протяжении всего турнира.

В этой команде так много талантов и большинство из нас ещё молоды, и у нас есть много времени для развития. Через три с половиной года — летом 2026 года, на родной земле, мы будем готовы снова заставить вас всех гордиться.

Спасибо всем за вашу поддержку, мы чувствовали её на протяжении всего турнира.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:49
Сборная США не смогла, увы,
drug01
drug01
вчера в 12:14
Значит противник был сильнее, таков результат
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 12:01
Сугубо мое личное мнение - Сержиньо малость переигрывает и драматизирует произошедшее событие. Выход в плей-офф, объективно, потолок для сборной США. Ни одной причины, чтобы быть "опустошенным" у Деста точно нет. Сыграли на уровне, ни больше. ни меньше. Рассчитывать на что-то большее - разговоры в пользу бедных
Гость
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