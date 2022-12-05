Мбаппе: «Если я выиграю „Золотой мяч“, конечно, буду счастлив»

Форвард сборной Франции рассказал, думает ли он о том, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Честно говоря, нет, единственная цель — выиграть чемпионат мира, это моя мечта, моя единственная мечта, поэтому я приехал сюда. Если я выиграю «Золотой мяч», конечно, я буду счастлив.