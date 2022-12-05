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Мбаппе: «Если я выиграю „Золотой мяч“, конечно, буду счастлив»

вчера, 09:59
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, думает ли он о том, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Честно говоря, нет, единственная цель — выиграть чемпионат мира, это моя мечта, моя единственная мечта, поэтому я приехал сюда. Если я выиграю «Золотой мяч», конечно, я буду счастлив.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:48
Мбаппе реально круто играет.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 10:43
Ну если ЧМ выиграет,то и ЗМ получит.К мундиалю добавится Лига 1, и возможно 1/4 или 1/2 ЛЧ. Так что другого претендента не вижу, только он и Холланд.
shur
shur
вчера в 10:28
...в 23 года висеть на Доске Почета, это ж каждый сезон за тобой
будут пристально следить миллионы глаз, журналистов, фотографов, специалистов, болейщиков и фанатов ...Не дай Бог
спотыкнешься, заклюют!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:13
Думаю, что этот вариант самый верный.... дерзай!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:11
Давай, дерзай!
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:09
А комбинацию из 3-х пальцев не хочешь?
Гость
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