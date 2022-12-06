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Тите: «Неймар – лидер сборной Бразилии»

вчера, 09:23
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы своей команды высказался о Неймаре, вернувшемся в строй после травмы, из-за которой пропустил два матча:

Он лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар – центр, который усиливает игру всех остальных.

Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает.

Когда у вас с составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:09
В сборной Бразилии все игроки высокого класса, но даже на их фоне заметно выделяется своей игрой Неймар! И всё же основная заслуга в создании такой классной команды принадлежит Тите. Во многом благодаря ему в коллективе был создан такой микроклимат, который позволяет бразильцам полностью раскрепостится и показать красивейший футбол! Они сами " кайфуют " на поле и доставляют большое удовольствие своей игрой зрителям!
minamata
minamata
вчера в 10:03
Неймар - лидер сборной Бразилии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:40
Поддержал Нэймара, который провёл не лучший матч
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