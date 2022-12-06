Тите: «Неймар – лидер сборной Бразилии»

Главный тренер сборной Бразилии после победы своей команды высказался о Неймаре, вернувшемся в строй после травмы, из-за которой пропустил два матча:

Он лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар – центр, который усиливает игру всех остальных.

Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает.

Когда у вас с составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать.