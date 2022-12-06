Бенту: «До самого конца мы были верны своему стилю, я горжусь этим»

Паулу Бенту, который подал в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи, оценил игру своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бразилии (1:4).

Бразилия победила заслуженно, и, разумеется, результат меня не радует, но последние четыре года корейский футбол находится на достойном уровне.

Сегодня мы очень смело начали матч, энергии нам не хватало, но до самого конца мы были верны своему стилю, я горжусь этим.

Мы достойно сыграли на групповом этапе. Мы могли и обязаны были побеждать Гану (2:3), но в целом я доволен.