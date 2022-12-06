Сон прокомментировал разгром сборной Южной Кореи

Нападающий сборной Южной Кореи дал комментарий после поражения (1:4) своей команды от Бразилии в 1/8 финала ЧМ -2022:

Мы отдали всё. Не вините нас. Стоит лишь дать одному из игроков Бразилии пространство, и они забивают.

Я не хочу винить никого из наших игроков, потому что они отдали всё без остатка.

Я очень горжусь тем, чего они добились. Они проделали большую работу для сборной и для страны, и я надеюсь, что они не остановятся, что молодые ребята понимают, как важно играть на чемпионате мира.