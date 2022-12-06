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Сон прокомментировал разгром сборной Южной Кореи

вчера, 08:59
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын-Мин дал комментарий после поражения (1:4) своей команды от Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022:

Мы отдали всё. Не вините нас. Стоит лишь дать одному из игроков Бразилии пространство, и они забивают.

Я не хочу винить никого из наших игроков, потому что они отдали всё без остатка.

Я очень горжусь тем, чего они добились. Они проделали большую работу для сборной и для страны, и я надеюсь, что они не остановятся, что молодые ребята понимают, как важно играть на чемпионате мира.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 14:25
Хорошие слова!
Действительно они не бросили играть даже после 4:0. Шли вперед во главе Сона в надежде забить и создали много проблем для Аллисона.
Да и он сам наверное будет через четыре года снова играть за сборную.
Удачи им!
Triem
Triem ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:59
И тем более, это Бразилия в своем хорошем состоянии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:00
Неприятно проигрывать с таким счётом, Но это футбол...
Гость
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