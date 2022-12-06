Неймар: «Мы хотим завоевать трофей, но необходимо двигаться постепенно»

Нападающий сборной Бразилии поделился эмоциями от победы своей команды над Южной Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1).

Травма меня очень сильно напугала, ибо все шло очень хорошо, у меня был неплохой сезон. Такое повреждение было очень неприятно получить. Всю ночь после этого я плакал, моя семья об этом знает. Но все обошлось.

Сейчас нужно постараться пройти дальше, чем на предыдущих чемпионатах. Мы хотим завоевать трофей, но необходимо двигаться постепенно. Это был наш четвертый матч, впереди еще три. Мы отлично подготовлены и думаем о титуле.