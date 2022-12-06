Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Неймар: «Мы хотим завоевать трофей, но необходимо двигаться постепенно»

вчера, 09:21
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от победы своей команды над Южной Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1).

Травма меня очень сильно напугала, ибо все шло очень хорошо, у меня был неплохой сезон. Такое повреждение было очень неприятно получить. Всю ночь после этого я плакал, моя семья об этом знает. Но все обошлось.

Сейчас нужно постараться пройти дальше, чем на предыдущих чемпионатах. Мы хотим завоевать трофей, но необходимо двигаться постепенно. Это был наш четвертый матч, впереди еще три. Мы отлично подготовлены и думаем о титуле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жиру: «Мне хорошо в „Милане“»
Сегодня, 14:30
Португальский журналист сравнил Роналду с мешком
Сегодня, 13:59
Де Пауль: «Месси в 35 лет остаётся лучшим. Очень его люблю»
Сегодня, 13:36
Божович: «Думал, Кокорин будет играть в „Барселоне“. Жалко пацана»
Сегодня, 12:59
Фелиш: «Мы абсолютно уверены в себе»
Сегодня, 12:01
Роналду — о состоянии Пеле: «Нашему королю должно стать лучше»
Сегодня, 11:54
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:44
Все мечтают выигратьЧМ и не только Бразилия.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 