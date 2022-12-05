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Шалимов послал Мостового: «Не надо было бухать, если пить не умеешь»

вчера, 19:05

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на слова Александра Мостового, который в разговоре с журналистом заявил: «Задай этот вопрос Шалимову, в первую очередь, но когда он протрезвеет».

Пошел он на***. Этот муд*к что-то про алкоголь говорит. Расскажу одну историю. Это еще в 87-88 году было, когда мы в «Спартаке» играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку. Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша — бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились. Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли — открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:49, ред.
Всем советую посмотреть на Ю-тубе сюжет, в котором бывший депутат Саратовской думы Н.Бондаренко в ответ на призыв Патрушева сплотиться перед "опасностью" в лице США приводит данные из открытых источников о том, кто является истинным врагом России, и какого дна в экономике она достигла. Пикировка двух бывших футболистов покажется вам тогда детской забавой.
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 22:22
шялимов пёс то ты
pomor45
pomor45
вчера в 21:58
— Скажи-ка, тёзка, ведь не даром
С утра мы пахнем перегаром…
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:34
Не будь на то Господня воля,
Мы б не узнали алкоголя,
А значит, пьянство — не порок,
А высшей благости урок!
pomor45
pomor45 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 21:27
Вопрос - научился или нет, остался открытым.
pomor45
pomor45
вчера в 21:25
Сейчас начнутся поросячьи разборки. Узнаем много, но нового - ничего. Кого удивишь пьянством и бромантаном в Спартаке?
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:00
Спартаковские ветераны. Что тут ещё скажешь. Им бы ещё в разборку Титова с бромонтаном до кучи. Гыгыгы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:52
Мда.. Это просто детский уровень . Остановите их. Это ниже пояса.. Без разницы кто прав, это не по-мужски, рассказывать такие истории. И шалимов ничем не лучше, раз товарища по морозу в машине оставили
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:51
Дурной пример для молодёжи..
112910415
112910415
вчера в 19:59
начинаются некрасивые истории ... мальчиков надо остановить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:59
Всегда получаю удовольствие от битвы двух спартачей, особо поравилась фраза "нажрался как свинья".
протон
протон
вчера в 19:46
Мостовой, судя по реакции Шалимова, оказался как никогда прав
Теперь Мостовой должен вызвать Шалимова на алкобатл и выяснить кто круче бухает
протон
протон
вчера в 19:45
Бубнов и ловчев нервно курят в сторонке, сейчас мы выясним кто из них больше бухает и кто куда пошел
Ждем ответку от Сашки)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:35
Это очень интересная, поучительная история для молодых футболистов с подтекстом " Не берите, дети, пример с взрослых дяденек".
В условиях полной изоляции, в том числе и футбольной, только и остаётся, что перемывать друг другу косточки.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 19:34
Уметь пить, это хорошо. Но еще лучше уметь не пить.
bacek15
bacek15
вчера в 19:34
Хотел унизить Мостового, но унизился на самом деле сам.
29081985
29081985
вчера в 19:32
Про свинью это он верно подметил ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:28
Ахахаха. Обычное дело. Делов то)).
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:25
Бабки базарные!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:21
И зачем вспоминать 88-й год, когда Шалимов сам ещё бухал? Значит Мостовой в цель попал судя по реакции.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:16
Сказал Шалимов в эфире Матч ТВ
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:12
Шалимов : Он меня не уважает, поэтому и я его не уважаю... А-ха-ха-ха...
makkie
makkie
вчера в 19:12
Ждём таких же историй от Мостового )))
Futurista
Futurista
вчера в 19:10, ред.
Что характерно...год не играл, но бухать не бросил...

Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 19:07
Это по нашему, по русски!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:07
Крутые у них разборки получились...
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