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«Ювентусу» может грозить исключение из Серии А

вчера, 11:23

«Ювентус» рискует оказаться в Серии В из-за финансовых махинаций. Такое мнение выразил Маттиа Грассани, эксперт по спортивному праву:

Это самое серьёзное расследование, которому подвергался «Ювентус» когда-либо. Возможно, даже более серьёзное, чем «кальчополи» в 2006 году. Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил. Это беспрецедентно. «Ювентус» рискует не только штрафом и наказанием, по закону возможно исключение команды из Серии А.

Правила предусматривают, что в случае получения регистрации на чемпионат путём изменения документов, частных договорённостей, откладывающих выплаты, причитающиеся игрокам в сезоне 2021/2022 или даже фиктивного отказа, возможно исключение клуба из чемпионата и потеря титула чемпиона Италии.

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Ювентус
Перевод с repubblica.it
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Все комментарии
Komitas
Komitas
вчера в 12:15
Буду очень рад за Ювентус.
drug01
drug01
вчера в 12:03
Это серьёзное предупреждение....
ДСА
ДСА
вчера в 11:56
Ювентусу не привыкать, уже такое было, пережили и стали только сильнее.
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