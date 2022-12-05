Апелляция «Барселоны» на трёхматчевый бан Левандовского в Ла Лиге отклонена

Ла Лига оставила в силе дисквалификацию на три матча нападающего Роберта Левандовского.
Ранее дисциплинарный комитет вынес решение о дисквалификации Роберта Левандовского на три матча в чемпионате Испании за поведение в игре против «Осасуны» (2:1).
Нападающий был удален в первом тайме, а затем, отправляясь в подтрибунное помещение, продемонстрировал оскорбительный жест в адрес арбитра. «Барселона» подала апелляцию на это решение, но она была отклонена.
Таким образом, Левандовски должен пропустить матчи Ла Лиги против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».
«Барселона» может оспорить и это решение, подав апелляцию в Административный суд по делам спорта в течение 15 рабочих дней.
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