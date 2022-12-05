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Апелляция «Барселоны» на трёхматчевый бан Левандовского в Ла Лиге отклонена

вчера, 16:15

Ла Лига оставила в силе дисквалификацию на три матча нападающего Роберта Левандовского.

Ранее дисциплинарный комитет вынес решение о дисквалификации Роберта Левандовского на три матча в чемпионате Испании за поведение в игре против «Осасуны» (2:1).

Нападающий был удален в первом тайме, а затем, отправляясь в подтрибунное помещение, продемонстрировал оскорбительный жест в адрес арбитра. «Барселона» подала апелляцию на это решение, но она была отклонена.

Таким образом, Левандовски должен пропустить матчи Ла Лиги против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».

«Барселона» может оспорить и это решение, подав апелляцию в Административный суд по делам спорта в течение 15 рабочих дней.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:53
Наказать строго, чтоб не повторял такие вещи.
Elliada
Elliada
вчера в 17:28
Зачем нужно было покупать поляка? Если идет перестройка команды, нужно было покупать молодого игрока. Разве не поэтому избавились от Месси и Суареса? Если ради титулов, то пока не получается. Барселона что с ним, что без него вылетела в ЛЕ. В Ла Лиге дела идут лучше, но сезон длинный, всякое может случиться. И вот он подводит команду, бьет локтем и получает дисквалификацию.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:54
Левандовский: - я хотел в носу поковыряться, а они это восприняли как намек, что судья нанюхался.
RoArt
RoArt
вчера в 16:52
Лева решил завязать с футболом))
Худший игрок в составе худшей сборной на ЧМ2022!!
протон
протон
вчера в 16:50
Барселона должна побеждать в этих матчах и без Левандовски.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:25
Отосасунил Лёва 😉
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