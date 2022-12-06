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БК «Мелбет» расширяет техническую поддержку в популярных мессенджерах

вчера, 16:40

Букмекерская компания «Мелбет» продолжает улучшать клиентский сервис и радовать пользователей. На этот раз БК запустила новый сервис службы поддержки в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp.

«Мы тщательно анализируем пользовательский опыт и учитываем обратную связь клиентов, это позволяет постоянно совершенствовать наш продукт. Комфорт игроков и надежность компании остаются нашими главными приоритетами. В эпоху мессенджеров подобная система онлайн-поддержки повысит оперативность решения вопросов и сделает сервис доступным для более широкой аудитории» — прокомментировал представитель БК «Мелбет».

Служба поддержки «Мелбет» работает круглосуточно в онлайн-режиме. Чтобы воспользоваться сервисом, беттору необходимо перейти на сайт «Мелбет», выбрать контакт подходящего мессенджера и задать интересующий вопрос. Компетентные специалисты оперативно окажут консультацию по любым вопросам игрока.

В ближайших планах БК — масштабирование всех каналов коммуникации с клиентами и презентация единой экосистемы поддержки с обновленным функционалом.

БК «Мелбет» расширяет техническую поддержку в популярных мессенджерах

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Источник: soccer.ru
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