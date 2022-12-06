Невилл назвал «особенного» игрока в составе сборной Англии

Бывший игрок сборной Англии поделился своим мнением об игре полузащитника англичан .

Он выиграл четыре титула Премьер-лиги, четыре Кубка английской лиги и один Кубок Англии, а ему ведь всего 22 года. Некоторые говорят, что это из-за тех игроков, с которыми он играет. Нет, ты не будешь играть в командах Пепа Гвардиолы, если ты не особенный. Он избавляется от игроков, которых не считает достойными. Он избавляется от игроков, которые ему не подходят. Про Фодена Пеп говорит, что он один из лучших игроков, которых он когда-либо тренировал. Я думаю, что Фил Фоден — особенный игрок.