Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Невилл назвал «особенного» игрока в составе сборной Англии

вчера, 20:16

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл поделился своим мнением об игре полузащитника англичан Фила Фодена.

Он выиграл четыре титула Премьер-лиги, четыре Кубка английской лиги и один Кубок Англии, а ему ведь всего 22 года. Некоторые говорят, что это из-за тех игроков, с которыми он играет. Нет, ты не будешь играть в командах Пепа Гвардиолы, если ты не особенный. Он избавляется от игроков, которых не считает достойными. Он избавляется от игроков, которые ему не подходят. Про Фодена Пеп говорит, что он один из лучших игроков, которых он когда-либо тренировал. Я думаю, что Фил Фоден — особенный игрок.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жиру: «Мне хорошо в „Милане“»
Сегодня, 14:30
Португальский журналист сравнил Роналду с мешком
Сегодня, 13:59
Де Пауль: «Месси в 35 лет остаётся лучшим. Очень его люблю»
Сегодня, 13:36
Божович: «Думал, Кокорин будет играть в „Барселоне“. Жалко пацана»
Сегодня, 12:59
Фелиш: «Мы абсолютно уверены в себе»
Сегодня, 12:01
Роналду — о состоянии Пеле: «Нашему королю должно стать лучше»
Сегодня, 11:54
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:17
Да, Фил Фоден огонь, бро!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 