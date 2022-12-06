Рианчо: «У России и Марокко есть характеры, а у Испании — нет»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал вылет сборной Испании от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.
Это проклятие! В прошлый раз мы проиграли по пенальти России, а теперь марокканцам. Кошмар…
Мы не заслужили прохода в 1/4 ни тогда в 2018-м, ни сейчас. У России и Марокко есть характеры. У нас нет такого характера, мы не были лучше, поэтому второй мундиаль подряд уже уезжаем домой на такой ранней стадии.
А так команда спустя рукава отыграла - а дальше собрать её вновь на мощную игру (а марокканцы оказались не ламерами) уже затруднительно. Вот сегодня они и возились все 120 минут, мало что сделав по сути.
Так что вылет заслуженный. Больше всего ему радуются в Германии.
А так команда спустя рукава отыграла - а дальше собрать её вновь на мощную игру (а марокканцы оказались не ламерами) уже затруднительно. Вот сегодня они и возились все 120 минут, мало что сделав по сути.
Так что вылет заслуженный. Больше всего ему радуются в Германии.