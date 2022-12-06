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Рианчо: «У России и Марокко есть характеры, а у Испании — нет»

вчера, 21:29
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал вылет сборной Испании от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.

Это проклятие! В прошлый раз мы проиграли по пенальти России, а теперь марокканцам. Кошмар…

Мы не заслужили прохода в 1/4 ни тогда в 2018-м, ни сейчас. У России и Марокко есть характеры. У нас нет такого характера, мы не были лучше, поэтому второй мундиаль подряд уже уезжаем домой на такой ранней стадии.

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протон
протон
сегодня в 00:21
Испанцам надо было не махинациями в последнем матче группы заниматься, высаживая немцев, и выбирая Марокко вместо Хорватии, а играть в футбол, набирать тонус, мощь.
А так команда спустя рукава отыграла - а дальше собрать её вновь на мощную игру (а марокканцы оказались не ламерами) уже затруднительно. Вот сегодня они и возились все 120 минут, мало что сделав по сути.
Так что вылет заслуженный. Больше всего ему радуются в Германии.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 21:55
У сборной России характер?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:35
И ведь не поспоришь с этим...
Гость
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