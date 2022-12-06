Рианчо: «У России и Марокко есть характеры, а у Испании — нет»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал вылет сборной Испании от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.

Это проклятие! В прошлый раз мы проиграли по пенальти России, а теперь марокканцам. Кошмар…

Мы не заслужили прохода в 1/4 ни тогда в 2018-м, ни сейчас. У России и Марокко есть характеры. У нас нет такого характера, мы не были лучше, поэтому второй мундиаль подряд уже уезжаем домой на такой ранней стадии.