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Луис Энрике рассказал о своём будущем в сборной Испании

вчера, 22:35
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий по поводу поражения его команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко, а также ответил на вопрос о своем будущем.

Мы должны похвалить сборную Марокко. Они были лучше нас в серии пенальти. Мы владели преимуществом, но пенальти стали для нас фатальными. Я горжусь своими игроками.

Останусь ли я в сборной? Сейчас не время говорить о моем будущем. Я просто хочу пойти домой, увидеть свою семью. На следующей неделе мы поговорим об этом. Я должен переварить это поражение.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:04
Вряд ли его оставят ГТ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:04, ред.
Да, поезжай-ка домой, деятель ты хренов.
В дороге, наедине с самим собой порассуждаешь о смысле жизни, честности, принципиальности и ... карме.
Гость
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