Луис Энрике рассказал о своём будущем в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий по поводу поражения его команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко, а также ответил на вопрос о своем будущем.
Мы должны похвалить сборную Марокко. Они были лучше нас в серии пенальти. Мы владели преимуществом, но пенальти стали для нас фатальными. Я горжусь своими игроками.
Останусь ли я в сборной? Сейчас не время говорить о моем будущем. Я просто хочу пойти домой, увидеть свою семью. На следующей неделе мы поговорим об этом. Я должен переварить это поражение.
В дороге, наедине с самим собой порассуждаешь о смысле жизни, честности, принципиальности и ... карме.
В дороге, наедине с самим собой порассуждаешь о смысле жизни, честности, принципиальности и ... карме.