Луис Энрике рассказал о своём будущем в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании дал комментарий по поводу поражения его команды в матче 1/8 финала ЧМ -2022 против Марокко, а также ответил на вопрос о своем будущем.

Мы должны похвалить сборную Марокко. Они были лучше нас в серии пенальти. Мы владели преимуществом, но пенальти стали для нас фатальными. Я горжусь своими игроками.

Останусь ли я в сборной? Сейчас не время говорить о моем будущем. Я просто хочу пойти домой, увидеть свою семью. На следующей неделе мы поговорим об этом. Я должен переварить это поражение.