Сантуш объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на матч 1/8 финала

Главный тренер сборной Португалии объяснил причину отсутствия нападающего в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ -2022 против Швейцарии.

Это никак не связано с ситуацией в матче против Южной Кореи, эта тема закрыта. Это наш план, который мы готовили несколько дней. Это не более чем тактическое решение. Криштиану – образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня на поле, то очень поможет Португалии.