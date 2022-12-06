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Сантуш объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на матч 1/8 финала

вчера, 21:53
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил причину отсутствия нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

Это никак не связано с ситуацией в матче против Южной Кореи, эта тема закрыта. Это наш план, который мы готовили несколько дней. Это не более чем тактическое решение. Криштиану – образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня на поле, то очень поможет Португалии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:58
старикам везде у них почёт !
vinyardrip
vinyardrip ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 02:16
Да там после первого было видно, что вратарь не пенальтист. Еще никто не бил. а он уже упал))
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:41
Уважение и авторитета человек зарабатывает всю жизнь, а потеряет его за один день. Роналду может быть хороший игрок, но как человек гнилой. Во всем сам он виноват
djbobo
djbobo ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
если бы роналду всем и всё доказал - он бы заткнулся как месси и клепал бы за мю голы, не ставят в состав - молчи, заменили - радуйся, ты не больше клуба за который играешь и не тебе решать кому и сколько времени проводить на поле, сколько бы ты не "клал" лет 50 назад голов в ЛЧ, футболист либо выходит каждый день доказывать всем что он лучший, либо он начинает играть языком в заду и рассказывать как коснулась его голова чужих мячей, как он лучше знает как развиваться МЮ не имя ни грамма мозга в отбитом как у кличко мозге... хватит уже оправдывать поведение этой балаболки, МЮ - не его уровень и из Ювентуса его молча продали, так сегодня появилась новость гугль не даст соврать что Роналду хочет стрясти в суде с Ювентуса 20 млн евро
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:33
В этом "толерантном" мире по европейски, все меньше и меньше дядек Фергюсоннов у которых яй..а на месте. Отсюда и оправдывания за каждый чих.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ прохожий. (раскрыть)
вчера в 23:29
Ну или наоборот, не выйдет, не забьет но при успехе он будет первым на троне))
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Отвечу лично за себя. В части доказал все вы абсолютно правы. Цифры говорят за себя.

Но в части сравнения Роналду с лидерами команд тут абсолютная не верность.

Он не лидер. У него нет командного духа. Он единоличный эгоист. Да, эта черта сделала его трудолюбивым, успешным и знаменитым. Но к 38 годам уже играет не в его пользу. Если и дальше хочет чтобы его уважали ему надо смирится с тем что уже не тот, убавить свои эгоистические части характера, опустится на землю и стать настоящим лидером и в сборной и в клубе. Как Рамос. Но, думаю этого мы никогда не увидим, так как человек психологически остался на уровне 18 лет. Как ребенок. Увы.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:14
Криш был суперзвездой футбола. Но сейчас португальцам надо хорошо выступить на чемпионате. Дело не в том, кто сколько забил в 2017. Дело в том, что нужно сейчас приносить пользу, пусть даже как Ибра в чемпионском Милане - не выходя на поле в основе.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
Пусть отдыхает ветеран.
Elliada
Elliada ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 23:09
Возможно. Если бы бил первым, а не пятым. Но не думаю, что его забитый пенальти изменил бы ситуацию, остальные не забили же
vinyardrip
vinyardrip ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:08
Да как обычно, он бы свою пенку забил))
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:02
Испания по пенальти вылетела. Как Рамос мог этому помешать? Если по игре вылетела бы, тогда можно было ругать
Elliada
Elliada
вчера в 23:00
Пора балласту закончить международную карьеру. Конечно, он хочет и дальше на Литве и Кипре статистику набивать, но если ему дорога сборная, нужно уйти.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:00, ред.
Криш давно всем все доказал. Люди которые смеются над ним сейчас не сильно-то и разбираются в футболе. Где вы были когда по 17 в Лиге Чемпионов клал? Хет-трики против Атлетико? Гол через себя Ювентусу? Трешка Испании.. Человеку 38 лет, алё.

Вот Испания не взяла Рамоса, и что, угадала? Из ветеранов только Бускетс и Альба, но оба два каталонских симулянта. Они не могут быть стержнем, нет в них мужского ничего, они не потащат сборную в трудную минуту. А Бразилия взяла Дани Алвеса. Молодцы.

В Португалии Криш и тот же Пепе. Школа Рамоса, кстати, посмотрите какой гол засунул. Сколько раз Рамос выручал в трудную минуту, вёл игроков за собой. Этого сегодня и не хватило Испании. Футбол это не только тики-така. Тут еще и характер нужен. Пример того же Ибры в Милане. Не будь его, не был бы Милан чемпионом. И не важно, сколько он сам забил. Важна его роль.
DXTK
DXTK
вчера в 22:49
Сантуш также лукавит как и Тен Хаг......мол выпущу его, обязательно.....да за три минуты до конца игры.
wpb4bk4cewzf
wpb4bk4cewzf ответ Espana-Deutschland (раскрыть)
вчера в 22:43
Действительно играют очень хорошо!
djbobo
djbobo
вчера в 22:43
португалия выигрывает 2:0 уже, но что я хотел сказать.... тут ак подумалось, если роналду с португалией станет чемпионом мира - я пойду болеть за бобслей навсегда
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 22:38
Без Роналду Португалия играет гораздо лучше.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:36
Почему тренер должен оправдываться? Давно пора кинуть бутсы в капризных звезд. Фергюссон же не зассал так поступить с Бекхэмом. Нужно ставить результат на первое место, а не трусить.
нечитайло
нечитайло
вчера в 22:22
Главное чтобы план был хороший
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:20
Решили дать отдохнуть,соперник никакущий
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:08
Выступит в качестве джокера.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:00
Не "когда", а "если" выйдет, заметьте!
прохожий.
прохожий.
вчера в 21:58
Кристинка выйдет и забьет.Затащит португалов в 1/4.Ну а потом после вылета его опять крайним сделают.)
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