Сантуш объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на матч 1/8 финала

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил причину отсутствия нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.
Это никак не связано с ситуацией в матче против Южной Кореи, эта тема закрыта. Это наш план, который мы готовили несколько дней. Это не более чем тактическое решение. Криштиану – образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня на поле, то очень поможет Португалии.
Вот Испания не взяла Рамоса, и что, угадала? Из ветеранов только Бускетс и Альба, но оба два каталонских симулянта. Они не могут быть стержнем, нет в них мужского ничего, они не потащат сборную в трудную минуту. А Бразилия взяла Дани Алвеса. Молодцы.
В Португалии Криш и тот же Пепе. Школа Рамоса, кстати, посмотрите какой гол засунул. Сколько раз Рамос выручал в трудную минуту, вёл игроков за собой. Этого сегодня и не хватило Испании. Футбол это не только тики-така. Тут еще и характер нужен. Пример того же Ибры в Милане. Не будь его, не был бы Милан чемпионом. И не важно, сколько он сам забил. Важна его роль.
Вот Испания не взяла Рамоса, и что, угадала? Из ветеранов только Бускетс и Альба, но оба два каталонских симулянта. Они не могут быть стержнем, нет в них мужского ничего, они не потащат сборную в трудную минуту. А Бразилия взяла Дани Алвеса. Молодцы.
В Португалии Криш и тот же Пепе. Школа Рамоса, кстати, посмотрите какой гол засунул. Сколько раз Рамос выручал в трудную минуту, вёл игроков за собой. Этого сегодня и не хватило Испании. Футбол это не только тики-така. Тут еще и характер нужен. Пример того же Ибры в Милане. Не будь его, не был бы Милан чемпионом. И не важно, сколько он сам забил. Важна его роль.
Но в части сравнения Роналду с лидерами команд тут абсолютная не верность.
Он не лидер. У него нет командного духа. Он единоличный эгоист. Да, эта черта сделала его трудолюбивым, успешным и знаменитым. Но к 38 годам уже играет не в его пользу. Если и дальше хочет чтобы его уважали ему надо смирится с тем что уже не тот, убавить свои эгоистические части характера, опустится на землю и стать настоящим лидером и в сборной и в клубе. Как Рамос. Но, думаю этого мы никогда не увидим, так как человек психологически остался на уровне 18 лет. Как ребенок. Увы.
Но в части сравнения Роналду с лидерами команд тут абсолютная не верность.
Он не лидер. У него нет командного духа. Он единоличный эгоист. Да, эта черта сделала его трудолюбивым, успешным и знаменитым. Но к 38 годам уже играет не в его пользу. Если и дальше хочет чтобы его уважали ему надо смирится с тем что уже не тот, убавить свои эгоистические части характера, опустится на землю и стать настоящим лидером и в сборной и в клубе. Как Рамос. Но, думаю этого мы никогда не увидим, так как человек психологически остался на уровне 18 лет. Как ребенок. Увы.