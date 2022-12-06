Пепе — самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионата мира

Защитник сборной Португалии Пепе отметился забитым голом в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.
Таким образом, Пепе стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионата мира за всю историю (39 лет и 283 дня).
|Португалия6 : 1Швейцария
|Матч завершен
Защитник сборной Португалии Пепе отметился забитым голом в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.
Таким образом, Пепе стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионата мира за всю историю (39 лет и 283 дня).
Боец до мозга костей
Боец до мозга костей
Да, он иногда вёл себя несдержанно, но является один из лучших защитников 10-х годов. Как по мне, заслуживал золотой мяч в 16-ом году. Не такой яркий как например Ван Дайк, но именно в защитных действиях ему было мало равных. Не зря он до сих пор играет на столь высоком уровне.
Да, он иногда вёл себя несдержанно, но является один из лучших защитников 10-х годов. Как по мне, заслуживал золотой мяч в 16-ом году. Не такой яркий как например Ван Дайк, но именно в защитных действиях ему было мало равных. Не зря он до сих пор играет на столь высоком уровне.