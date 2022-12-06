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Пепе — самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионата мира

вчера, 22:50
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Защитник сборной Португалии Пепе отметился забитым голом в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Таким образом, Пепе стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионата мира за всю историю (39 лет и 283 дня).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:44
Очередной рекорд ЧМ)))
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 00:15
Пепе просто монстр 💪
Боец до мозга костей
протон
протон
сегодня в 00:05
Особенно заметен класс Пепе стал когда тот перешел в Бешикташ и вечно лажающие в защите турки вышли в плей-офф ЛЧ, а Реал без него начал постоянно пускать соперника 1 в 1 с вратарём и Куртуа пускал в домик.
Да, он иногда вёл себя несдержанно, но является один из лучших защитников 10-х годов. Как по мне, заслуживал золотой мяч в 16-ом году. Не такой яркий как например Ван Дайк, но именно в защитных действиях ему было мало равных. Не зря он до сих пор играет на столь высоком уровне.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 22:53
Силва ассист,Пепе гол.Молодцы ветераны.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:50
Пепе просто красавец сегодня.
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