Пепе — самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионата мира

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вчера, 22:50

Защитник сборной Португалии отметился забитым голом в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Таким образом, Пепе стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионата мира за всю историю (39 лет и 283 дня).